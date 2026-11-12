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Σύμφωνα με την καταγγελία, η κυρία Κωνσταντοπούλου ειρωνεύτηκε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, κατηγορώντας τους για εργαλειοποίηση του περιστατικού ενώ εκείνοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.

Η ασθενής, προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις χωρίς να κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή της.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι το επεισόδιο προκλήθηκε έπειτα από έντονη φραστική αντιπαράθεση κατά την εξέταση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

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Στο επίκεντρο καταγγελίας του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διακομιδή της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Σωματείο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να απευθύνθηκε με ειρωνικό τρόπο στους διασώστες που είχαν κληθεί να παραλάβουν την ασθενή, αμφισβητώντας τον επαγγελματισμό τους. Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, τους είπε: «Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού».

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Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τη συμπεριφορά που περιγράφουν στην ανακοίνωσή τους, υποστηρίζοντας ότι η κριτική προς τους διασώστες έγινε ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στο περιστατικό και να μεταφέρουν την ασθενή στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για τη συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζομένους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας.

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Στο νοσοκομείο η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας

Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Αθήνας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τελικά δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της.

Για το περιστατικό είχε κάνει ανάρτηση στο X και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την εξέταση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την… Advertisement November 12, 2026

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική», αναφέροντας ότι οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης είχαν γίνει τον Φεβρουάριο του 2026 και ότι η εξέταση της υπόθεσης είχε αναβληθεί επανειλημμένα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η ακρόαση είχε προγραμματιστεί εκ νέου για τις 12 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία, όπως υποστήριξε, σημειώθηκε και νέο περιστατικό έντασης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι η προϊσταμένη επιθεωρήτρια υπέστη νευρικό κλονισμό μετά τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ ανέφερε ότι η ακρόαση ματαιώθηκε εκ νέου.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην επιθεωρήτρια και της ευχήθηκε περαστικά, σημειώνοντας: «Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».

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