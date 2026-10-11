Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καταγγελία κάνει λόγο για θάνατο άνδρα στην Κύθνο, ο οποίος περίμενει να έρθει το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά καθυστέρησε να φτάσει πάνω από μία ώρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οργή για τον θάνατο άνδρα στην Κύθνο

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι οικείοι του κινητοποιήθηκαν άμεσα, καλώντας το ΕΚΑΒ για να ζητήσουν βοήθεια.

Advertisement

Advertisement

Στοιχεία από φωτογραφικό ντοκουμέντο των κλήσεων στο ΕΚΑΒ δείχνουν τα εξής:

– 1η κλήση: 21:44 (διάρκεια 35 δευτερόλεπτα)

– 2η κλήση: 22:04 (διάρκεια 16 δευτερόλεπτα)

– 3η κλήση: 22:10 (διάρκεια 20 δευτερόλεπτα)

– 4η κλήση: 22:33 (ακυρώθηκε)

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, με τους συγγενείς του να καλούν αμέσως το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ ειδοποίησε το τοπικό πολυδύναμο Κέντρο Υγείας.

Advertisement

«Περιμέναμε 1 ώρα ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός», αναφέρει, μεταξύ άλλων, φίλη του θύματος.

Οι καταγγελίες των πολιτών κάνουν λόγο για προβλήματα στα φρένα του οχήματος, ενώ τίθενται ερωτήματα και για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετώπισαν οι γιατροί κατά τη μετακίνησή τους.

Οι αναφορές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν ζητήματα όχι μόνο για την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού που καλείται να ανταποκριθεί σε επείγοντα περιστατικά.

Advertisement