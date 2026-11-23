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Η οικογένεια κατήγγειλε ότι το πλήρωμα αρνήθηκε τη μεταφορά του λόγω της ατομικής υγιεινής του ασθενούς.

Το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι ο ασθενής και ο συγγενής του αρνήθηκαν τη διακομιδή κατά την άφιξη των διασωστών στο σημείο.

Οι διασώστες ενημέρωσαν τον συγγενή για τα πρωτόκολλα υγιεινής, ενώ για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί επίσημη προκαταρκτική διερεύνηση.

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Τη δική του εκδοχή δίνει το ΕΚΑΒ για το περιστατικό μη διακομιδής 59χρονου στη Λάρισα ο οποίος έπειτα απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος.

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.

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Ο 59χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Το ΕΚΑΒ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η διακομιδή δεν έγινε λόγω άρνησης του ασθενή και του συγγενή του.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση, ενώ δεν υπάρχει επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία.

Ολόκληρη η απάντηση του ΕΚΑΒ:

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ για μη διακομιδή 60χρονου ασθενούς στη Λάρισα, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία.

Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.

Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ, στο μεταξύ, είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

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Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα. Ο ίδιος δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής).

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον Διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισής του, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων.

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