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Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε 25 λεπτά, ενώ το πλήρωμα διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή βοήθειας στον ασθενή με καρδιολογικό ιστορικό.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι στα μέσα ενημέρωσης παρουσιάστηκε φωτογραφία παλαιού παροπλισμένου οχήματος αντί για το λειτουργικό ασθενοφόρο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ.

Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο όχημα είναι πλήρως συντηρημένο και ελεγμένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον δήμαρχο της περιοχής.

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Διαψεύδει o υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ότι 62χρονος στην Κύθνο κατέληξε επειδή άργησε το ασθενοφόρο.

«Όπως αναφέρει το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες και στην διάθεση του οποιουδήποτε και η γιατρός είχε απινιδωτή μαζί της, αλλά ο 62 χρόνος με ιστορικό καρδιολογικό δυστυχώς δεν επανήλθε.»

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Σύμφωνα με τον υπουργό υγείας: «Η πραγματικότητα είναι πως δημοσίευσαν τη φωτογραφία του παλαιού παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτού που επιχείρησε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει το ρεπορτάζ του Mega

Οπως τονίζει ο κ Γεωργιάδης: «οξυγόνο υπήρχε, απινιδωτής υπήρχε, η γιατρός έκανε ο,τι μπορούσε, το ασθενοφόρο που επιχείρησε και πήγε σε 25’ πέρασε ΚΤΕΟ πριν δύο μήνες, είχε καινούργια λάστιχα και ήταν από μόλις από service, ο ίδιος ο Δήμαρχος που το έβαλε στο ferry βεβαιώνει ότι το όχημα είναι μια χαρά και δείχνουν μία ψεύτικη φωτό. Κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ και αυτό είναι ντροπή.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ:

Το @MegaTvOfficial στην εκπομπή της @AGiamali πριν από λίγο δημοσίευσε φωτό από ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο, που είναι χρέπι και εξαιτίας αυτού υποτίθεται πέθανε από ανακοπή ένας άνθρωπος σε μια ταβέρνα. Η πραγματικότητα είναι πως δημοσίευσαν τη φωτογραφία του παλαιού παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτού που επιχείρησε. Για την ιστορία το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες και στην διάθεση του οποιουδήποτε και η γιατρός είχε απινιδωτή μαζί της, αλλά ο 62 χρόνος με ιστορικό καρδιολογικό δυστυχώς δεν επανήλθε https://t.co/2lWb3Hl5BL Οξυγόνο λοιπόν υπήρχε, απινιδωτής υπήρχε, η γιατρός έκανε ο,τι μπορούσε, το ασθενοφόρο που επιχείρησε και πήγε σε 25’ πέρασε ΚΤΕΟ πριν δύο μήνες, είχε καινούργια λάστιχα και ήταν από μόλις από service, ο ίδιος ο Δήμαρχος που το έβαλε στο ferry βεβαιώνει ότι το όχημα είναι μια χαρά και δείχνουν μία ψεύτικη φωτό. Κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ και αυτό είναι ντροπή. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 11, 2026

«Το @MegaTvOfficial στην εκπομπή της @AGiamali πριν από λίγο δημοσίευσε φωτό από ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο, που είναι χρέπι και εξαιτίας αυτού υποτίθεται πέθανε από ανακοπή ένας άνθρωπος σε μια ταβέρνα. Η πραγματικότητα είναι πως δημοσίευσαν τη φωτογραφία του παλαιού παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτού που επιχείρησε. Για την ιστορία το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες και στην διάθεση του οποιουδήποτε και η γιατρός είχε απινιδωτή μαζί της, αλλά ο 62 χρόνος με ιστορικό καρδιολογικό δυστυχώς δεν επανήλθε https://share.google/AiqF9NgbIMvrXlLXj

Οξυγόνο λοιπόν υπήρχε, απινιδωτής υπήρχε, η γιατρός έκανε ο,τι μπορούσε, το ασθενοφόρο που επιχείρησε και πήγε σε 25’ πέρασε ΚΤΕΟ πριν δύο μήνες, είχε καινούργια λάστιχα και ήταν από μόλις από service, ο ίδιος ο Δήμαρχος που το έβαλε στο ferry βεβαιώνει ότι το όχημα είναι μια χαρά και δείχνουν μία ψεύτικη φωτό. Κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ και αυτό είναι ντροπή».