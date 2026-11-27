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Εντός του 2027 θα ενταχθεί η εξέταση ΑΜΗ – αντιμυλλέριου ορμόνης – εξέταση που αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση του αποθέματος ωαρίων – στις αποζημιούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου ο υπουργός Υγείας τόνισε χαρακτηριστικά πως «μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υλοποιηθεί, το ‘27 θα ισχύει, στόχος είναι να γνωρίζουν οι γυναίκες ποια είναι η κατάσταση της γονιμότητας τους».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε γνωστό πως εξετάζεται το ενδεχόμενο της αποζημίωσης και της κρυοσυντήρησης ωαρίων, αναφέροντας πως και αυτή η διαδικασία πρέπει να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε, ωστόσο, πως η κατάψυξη ωαρίων είναι εξαιρετικά κοστοβόρα, υποστηρίζοντας πως πρόκειται ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του 2027.

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Ο Χρήστος Μπουκώρος, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, πρότεινε τη δημιουργία Κέντρων Γονιμότητας σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να αναλάβουν την προδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης που στοιχίζει ακριβά στα νεαρά ζευγάρια. Ο «γαλάζιος» βουλευτής χτύπησε «καμπανάκι κινδύνου» αναφερόμενος στους δημογραφικούς δείκτες που καταρρέουν, τονίζοντας πως τα εν λόγω γραφεία μπορούν να κάνουν τις πρώτες εξετάσεις, να ελέγχουν ποιες γυναίκες θα συνταγογραφήσουν μέσω ΕΟΠΥΥ την ΑΜΗ, καθώς και ποια ζευγάρια θα επιδοτηθούν για κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού. «Πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην Ελλάδα. Θα μπει το κράτος, το ΕΣΥ σε αυτή την εξίσωση; Χρειάζονται επαναστατικές λύσεις για να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε την εικόνα» υποστήριξε ο Χρήστος Μπουκώρος.

«Είναι μια καταπληκτική ιδέα , την οποία δεσμεύομαι να εξετάσω σοβαρά και να γίνει μέσα στο 2027» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως το δημογραφικό είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού έθνους και υπογραμμίζοντας πως συμφωνεί απολύτως με την πρόταση για τα κέντρα γονιμότητας του «γαλάζιου» βουλευτή.