Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων 2026 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους στα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους πλήρεις μήνες επιδότησης που συμπλήρωσε ο άνεργος κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το μέγιστο ποσό για όσους λαμβάνουν επίδομα οκτώ μήνες ανέρχεται στα 565 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι με μερική απασχόληση θα λάβουν έως 423,75 ευρώ.

Από την καταβολή εξαιρούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση, καθώς και οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνια ανέργων.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας θα λάβουν τα χρήματα αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής τους στο gov.gr.

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Το Δώρο Χριστουγέννων 2026 της ΔΥΠΑ φτάνει έως τα 565 ευρώ, πληρώνεται χωρίς αίτηση στους επιδοτούμενους ανέργους και αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου 2026, καθώς η ΔΥΠΑ δεν είχε ανακοινώσει ακριβή ημερομηνία έως τις 25 Νοεμβρίου 2026.

Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους. Εξαρτάται από το πόσους πλήρεις μήνες επιδότησης έχει ο κάθε άνεργος στο διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ;

Η πληρωμή αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου 2026, αλλά η επίσημη ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί. Όσες ημερομηνίες κυκλοφορούν είναι εκτιμήσεις.

Πέρσι η ΔΥΠΑ ξεκίνησε την προπληρωμή του δώρου, μαζί με τα επιδόματα, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025. Τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα η προθεσμία είναι διαφορετική: οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν το δώρο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι άνεργοι;

Όποιος επιδοτείται και τους οκτώ μήνες παίρνει 565 ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα των 22,60 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης αναλογούν τρία ημερήσια επιδόματα:

Πλήρεις μήνες (1/5–31/12/2026) Ημερήσια επιδόματα Δώρο 1 3 67,80 € 2 6 135,60 € 3 9 203,40 € 4 12 271,20 € 5 15 339,00 € 6 18 406,80 € 7 21 474,60 € 8 (όλο το διάστημα) 25 565,00 €

Όσοι επιδοτούνται με βάση μερική απασχόληση παίρνουν έως 423,75 ευρώ, δηλαδή 25 ημερήσια επιδόματα των 16,95 ευρώ.

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Ποιοι δικαιούνται το δώρο;

Το δικαιούνται όσοι παίρνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Η απλή εγγραφή στο μητρώο ανέργων ή η κάρτα ανεργίας δεν αρκεί.

Ποιοι μένουν εκτός;

Εκτός μένουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που δεν παίρνουν τακτική επιδότηση. Το ίδιο ισχύει για όσους διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση ή δεν ανανέωσαν εγκαίρως την κάρτα ανεργίας τους. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνια ανέργων δεν παίρνουν Δώρο Χριστουγέννων.

Χρειάζεται αίτηση;

Όχι. Η ΔΥΠΑ υπολογίζει το ποσό από τα στοιχεία της επιδότησης και το πιστώνει αυτόματα.

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Όσοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας την περίοδο της πληρωμής πληρώνονται μόλις την κάνουν. Η δήλωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο gov.gr, στη διαδρομή Εργασία και Ασφάλιση, Ανεργία, Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων. Πέρσι η περίοδος δήλωσης ήταν από 17 Δεκεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026.

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες την ημερομηνία πληρωμής και τις περιόδους δήλωσης παρουσίας για το 2026.

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