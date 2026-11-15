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Το ποσό υπολογίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχετική καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ δικαιούνται επίσης Δώρο Χριστουγέννων εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα νέου επιδόματος ανεργίας με ενίσχυση που μπορεί να ανέλθει έως τα 1.295 ευρώ ανάλογα με το ασφαλιστικό ιστορικό.

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Έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2026 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Την υποχρέωση καταβολής έχουν όλοι οι εργοδότες, ανεξάρτητα από το εάν οι εργαζόμενοι απασχολούνται με καθεστώς πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.

Δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων είναι όσοι εργάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο.

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Όσοι απασχολήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, ενώ για όσους εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα προβλέπεται η καταβολή αναλογικού ποσού.

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων στις 10 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημέρα διακοπής της εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που δεν απασχολήθηκαν ολόκληρο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται αναλογία του Δώρου, ανάλογα με τον χρόνο εργασίας τους.

Οι εργοδότες οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής. Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να καταγγείλουν την παράβαση, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Τι ισχύει για τους ανέργους της ΔΥΠΑ

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ, με την πληρωμή να αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο του 2026.

Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων για τους ανέργους εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης. Ειδικότερα, όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο τακτικό επίδομα ανεργίας των 564,98 ευρώ για ολόκληρο το προβλεπόμενο διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Αντίθετα, όσοι επιδοτήθηκαν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα λάβουν αναλογικό ποσό, ανάλογα με τους πλήρεις μήνες κατά τους οποίους έλαβαν την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Εκτός καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων μένουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης.

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Επίδομα ανεργίας: Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 1.295 ευρώ

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται και το πιλοτικό πρόγραμμα νέου επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με το ασφαλιστικό ιστορικό και τα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου, ενώ η διάρκεια καταβολής του μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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