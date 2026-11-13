Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα (αριστερά), με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκ, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο, στις 13 Νοεμβρίου 2026. Πηγή ΕΕ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκ κάλεσε την Ευρώπη να επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα απέναντι στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου στο Δουβλίνο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει ανώτερη ισχύ και πρέπει να προβάλλει τις δικές της απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις.

Ο Λετονός ηγέτης εξέφρασε έντονη δυσπιστία για την τρέχουσα διπλωματική κινητικότητα, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες μη ουσιαστικές και κατηγορώντας τη Μόσχα για εσκεμμένη κλιμάκωση των επιθέσεων.

Τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις, εφόσον αυτές αφορούν άμεσα το μέλλον και την ασφάλεια της δικής της γεωγραφικής περιοχής.

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«Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερα… κότσια», δήλωσε χωρίς περιστροφές ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκ, προσερχόμενος την Παρασκευή στην άτυπη Σύνοδο των 27 στο Δουβλίνο. Χρησιμοποιώντας στα αγγλικά την πολύ πιο ωμή έκφραση»έκφραση «we as Europe have to grow some bigger balls», ο Λετονός πρωθυπουργός ζήτησε από τους Ευρωπαίους να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα απέναντι στη Ρωσία και στις απαιτήσεις που προβάλλει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρότι η σημερινή σύνοδος έχει ως βασικό αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, ο Κούλμπεργκ ξεκαθάρισε από την αρχή ότι υπάρχουν ακόμη πιο επείγοντα ζητήματα, όπως η ειρήνη στην Ουκρανία και ο ρόλος της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις.

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Κατά τον ίδιο, η Ευρώπη διαθέτει μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική ισχύ από τη Ρωσία και δεν υπάρχει λόγος να εμφανίζεται αδύναμη απέναντι στη Μόσχα.

«Κοιτάξτε τη Ρωσία. Δεν είναι καν ικανή να κατακτήσει την Ουκρανία, μια χώρα μικρότερη σε μέγεθος και πληθυσμό, που συνεχίζει να αντιστέκεται με τεράστιο θάρρος για πέμπτη χρονιά», ανέφερε.

Αντί, λοιπόν, να συζητούν οι Ευρωπαίοι ποιες ρωσικές απαιτήσεις πρέπει να αποδεχθούν, υποστήριξε ότι οφείλουν να προβάλλουν τις δικές τους αξιώσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Εμείς είμαστε η εγγύηση για τη μελλοντική ασφάλεια. Είναι η δική μας γεωγραφική περιοχή, το δικό μας μέλλον μαζί με την Ουκρανία», τόνισε.

«Δεν πρόκειται για πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες»

Ο Λετονός πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα δύσπιστος και απέναντι στη νέα διπλωματική κινητικότητα μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.

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Ερωτηθείς πόσο κοντά βρίσκονται οι Ευρωπαίοι στην επιλογή του προσώπου που θα τους εκπροσωπήσει στις συνομιλίες, απάντησε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής εντολή και ότι η Ευρώπη οφείλει να συμμετέχει εφόσον πρόκειται για σοβαρές διαπραγματεύσεις.

«Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς. Φαίνεται πραγματικά σοβαρό όλο αυτό;», διερωτήθηκε.

Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν επιδιώκει την ειρήνη, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί τον χειμώνα για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές και να πλήξει τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας.

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«Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες», κατέληξε.