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Δεκατρία παιδιά και αρκετοί ενήλικες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο μετά την εισπνοή πιθανώς χλωρίου, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ΕΜΑΚ επιχείρησαν στο σημείο για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ που προκάλεσε την απελευθέρωση των επιβλαβών αερίων.

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Στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου που έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό αναθυμιάσεων σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, έχουν προσαχθεί τρία άτομα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού, καθώς και δύο συντηρητές.

Από την εισπνοή των χημικών που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό της πισίνας μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» 13 παιδιά, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους και έχουν πάρει εξιτήριο.

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Πρόκειται για 13 παιδιά, ηλικίας έξι ετών, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια. Τα παιδιά υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν εξιτήριο και έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά αναφέρθηκε ότι εισέπνευσαν αέριο, πιθανότατα χλώριο, από χημικά που χρησιμοποιούνται στην πισίνα.

Για τη διακομιδή των παιδιών κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τα μετέφεραν στο «Αγλαΐα Κυριακού», συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων. Το ΕΚΑΒ είχε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή των ατόμων στα νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Στο μεταξύ, 12 ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ ακόμη δύο μεταφέρονται από το Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ 8 από αυτούς έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν μαθητές και γονείς σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα μετά την έκλυση χημικών αερίων κατά τη συντήρηση της πισίνας. Προληπτικά εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Έκλυση αερίων σε πισίνα εκπαιδευτηρίων στο Κορωπί: Η Πυροσβεστική απομάκρυνε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, κοντά στον χώρο της πισίνας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί, όπου νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά 28 ατόμων σε νοσοκομεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:20. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.