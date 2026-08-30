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Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης ενός 11χρονου κοριτσιού από την Πολωνία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η 11χρονη ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Οι γονείς της, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, πληροφορήθηκαν την τραγική εξέλιξη, βυθισμένοι στο πένθος.

Άγνωστες οι συνθήκες

Το κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό.

Στο ξενοδοχείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρεις γιατροί ιδιωτικού πολυϊατρείου της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με τη μονάδα, καθώς και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής προς το Νοσοκομείο Χανίων.

Άνοιξαν τον δρόμο στο ασθενοφόρο

Η επιχείρηση διακομιδής ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προπορευόταν του ασθενοφόρου στον ΒΟΑΚ, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το παιδί να μεταφερθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, η 11χρονη μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, όπου οι γιατροί συνέχισαν να επιχειρούν με κάθε διαθέσιμο μέσο.

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Δυστυχώς, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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