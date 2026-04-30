Ενα πεντάχρονο κορίτσι, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τη μητέρα και τον πατριό της στη Βραζιλία, θάφτηκε ζωντανή, όπως αποκάλυψε ιατροδικαστική έκθεση.

Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα πέθανε από μηχανική ασφυξία που προκλήθηκε από τον ενταφιασμό της. Η σορός της ανακαλύφθηκε σε έναν ρηχό, καλυμμένο με τσιμέντο τάφο στο πίσω μέρος του σπιτιού που μοιραζόταν με το ζευγάρι, στις 14 Οκτωβρίου 2025. Η Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα και ο Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο βρίσκονται υπό κράτηση και έχουν ομολογήσει τη δολοφονία.

Advertisement

Advertisement

Η έκθεση δείχνει ότι υπήρχε χώμα στην τραχεία της Μαρία Κλάρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι αναπνέε ακόμα όταν θάφτηκε. Επίσης, διαπιστώθηκαν τραύματα στο κεφάλι που συνάδουν με επιθέσεις με αμβλύ αντικείμενο πριν από την ταφή στην Ιταπετινίνγκα της Βραζιλίας.

5-year-old Maria Clara Aguirre Lisboa was allegedly killed by her own mother and stepdad then buried alive in a concrete-covered grave in their backyard west of Sao Paulo Brazil,



forensics experts found soil deep in the little girl's windpipe confirming she was still breathing… pic.twitter.com/6riFxMBuYs April 30, 2026

Το πτώμα της, το οποίο βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, εκτιμάται ότι παρέμενε θαμμένο για περίπου 20 ημέρες, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, όπως αναφέρει η Express.

Ο παππούς της Μαρία Κλάρα από την πλευρά του πατέρα της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε στην αστυνομία στις 8 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ανησυχητικό ηχητικό μήνυμα από τον Ματσάντο, ο οποίος τότε ήταν 23 ετών, το οποίο είχε σταλεί στον πατέρα του κοριτσιού.

Στην ηχογράφηση, τον ενημέρωσε ότι το παιδί είχε πεθάνει και τον πίεσε να σταματήσει να «ενοχλεί» αυτόν και την Ντα Σίλβα, η οποία τότε ήταν 25 ετών, ζητώντας απαντήσεις, όπως ανέφερε το NeedToKnow.

Είπε: «Φίλε, είσαι και κουφός ή κάτι τέτοιο; Μην με εκνευρίζεις, φίλε. Σου έχω ήδη πει ότι η κόρη σου είναι νεκρή – δεν υπάρχει καν πια. Σταμάτα να με πειράζεις, εντάξει; Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα, εντάξει;» Advertisement

Ο Ματσάντο, ο οποίος έχει εκτεταμένο ποινικό μητρώο, κατηγορείται για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της Μαρία Κλάρα και της μητέρας της, σύμφωνα με τον επικεφαλής ανακριτή Φράνκο Αουγκούστο, ο οποίος δήλωσε ότι και η Ντα Σίλβα κακομεταχειριζόταν το κορίτσι.

BRASIL | A investigação sobre a morte de Maria Clara Aguirre Lisboa, uma menina de 5 anos encontrada enterrada no quintal de casa em outubro de 2025, teve novos desdobramentos após a divulgação do laudo do Instituto Médico Legal#itapetininga #policia #seguranca #brasil pic.twitter.com/YBsPAZLX5P — Jornal NH (@jornalnh) April 29, 2026

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Ματσάντο έχει δεσμούς με τη συμμορία PCC (First Capital Command), όπου είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «αδίστακτος αδελφός». Τόσο ο ίδιος όσο και η Ντα Σίλβα πρόκειται να παραστούν στο δικαστήριο στις 19 Μαΐου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο υπό επιβαρυντικές συνθήκες και απόκρυψη πτώματος.

Advertisement

Ο Φράνκο Αουγκούστο, ο αστυνομικός που διευθύνει την υπόθεση, δήλωσε ότι η πεντάχρονη υφίστατο τακτικά κακοποίηση από τη μητέρα και τον πατριό της. Πρόσθεσε ότι ο πατριός έχει ποινικό μητρώο και φέρεται να υποβάλλει τόσο το κορίτσι όσο και τη μητέρα της σε ψυχολογική κακοποίηση, χρησιμοποιώντας το παιδί για να ασκήσει πίεση, καθώς και να την επιτίθεται σωματικά.

Το απόγευμα της 15ης, το κορίτσι κηδεύτηκε. Η σορός της Μαρία Κλάρα βρέθηκε σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, πράγμα που σήμαινε ότι δεν ήταν δυνατή η τέλεση αγρυπνίας. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο νεκροταφείο Colina da Paz, και παρευρέθηκαν μόνο συγγενείς από την πλευρά του βιολογικού πατέρα της.

Η θεία της Μαρία Κλάρα έγραψε τότε: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη γνωρίζοντας ότι η ζωή σου αφαιρέθηκε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο.»

Advertisement