Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πακιστανοί αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων πυροβόλησαν θανάσιμα ένα κορίτσι από την Αυστραλία και τραυμάτισαν σοβαρά τον πατέρα και τον αδελφό της, αφού τους πέρασαν λανθασμένα για ένοπλους ληστές.

Η Χάνια Aχμέντ, μαθήτρια της τετάρτης τάξης από το περθ, σκοτώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Τσακουάλ, όταν μέλη της Ειδικής Δύναμης της Αστυνομίας του Παντζάμπ άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με τις αρχές.

Advertisement

Advertisement

Punjab police killed 9 year old Hania Ahmed after mistaking her car for having criminals in it



Hania & her family were Australian citizens & were visiting ancestral home in Chakwal



Pakistan is a war zone, civilians should stay away



🏃🏽‍♀️🇵🇰 pic.twitter.com/3uYog9aoR4 — Nazzia Momina (@NazziaMo) June 14, 2026

Ο πατέρας της, ο 39χρονος Aντέελ Aχμεντ, και ο 11χρονος αδελφός της, Aαφάν Aχμεντ, τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ η μητέρα της βγήκε αλώβητη από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οικογένεια προσπαθούσε να διαφύγει με το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό της, αφού δέχθηκε ένοπλη απόπειρα ληστείας.

«Μέσα στο χάος που ακολούθησε, ο αστυνομικός εκτίμησε λανθασμένα ότι οι ύποπτοι επιχειρούσαν να διαφύγουν με το όχημα των θυμάτων και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το Τμήμα Ελέγχου Εγκλήματος της Αστυνομίας του Παντζάμπ.

«Αυτή η εσφαλμένη απόφαση είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της 10χρονης Χάνια και τον τραυματισμό του πατέρα και του αδελφού της.»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος ανέφερε ότι το κορίτσι ήταν εννέα ετών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του «αναμένει πλήρη διαφάνεια και τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις συνθήκες της υπόθεσης».

Advertisement

Pictured: Nine-year-old Hania Ahmed shot dead in Pakistan after cops mistook her family for thieves – as father challenges key claim made by police https://t.co/2I5RivVLEO — Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026

«Από όσα γνωρίζω, όχι μόνο ένα μικρό κορίτσι έχασε τη ζωή του, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειάς της τραυματίστηκαν σε πραγματικά τραγικές συνθήκες», δήλωσε.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε την οικογένεια έχει προφυλακιστεί, ενώ οι δύο ύποπτοι για τη ληστεία σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Advertisement