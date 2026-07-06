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Η αστυνομία εξασφάλισε δικαστική εντολή για τη λήψη ιατροδικαστικών δειγμάτων από τη μητέρα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την πιθανότητα κανιβαλισμού.

Το Τμήμα Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης της Νέας Νότιας Ουαλίας θα διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα υπό τον Πίτερ Τζόνστον για τις προηγούμενες επαφές της υπηρεσίας με την οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων και τη στελέχωση των κοινωνικών δομών.

Η κατηγορούμενη παραμένει προφυλακισμένη χωρίς δικαίωμα εγγύησης και η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τον προσεχή Σεπτέμβριο.

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Νέα στοιχεία προκύπτουν για τον θάνατο ενός τετράχρονου αγοριού στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, καθώς οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι θα εξετάσουν την υπόθεση λαμβάνοντας υπόψιν και την πιθανότητα κανιβαλισμού. Όπως αναφέρει το abc.net.au, η 32χρονη μητέρα συνελήφθη, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και διατάχθηκε η προφυλάκισή της χωρίς δικαίωμα εγγύησης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, πριν από την απαγγελία κατηγοριών, η αστυνομία εξασφάλισε επείγουσα δικαστική εντολή για την ιατροδικαστική εξέταση της στοματικής κοιλότητας της γυναίκας. Η εντολή επέτρεψε τη λήψη δειγμάτων από το εσωτερικό του στόματός της (επίχρισμα παρειάς) καθώς και δειγμάτων από τα νύχια της και το υλικό κάτω από αυτά.

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Μέσα στο σπίτι, οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα θέαμα που όπως είπε ο επικεφαλής της Αστυνομίας της περιοχής, Τσαντ Γκίλις «ήταν τόσο φρικιαστικό που ακόμα και οι πιο έμπειροι ερευνητές χρειάστηκαν και εξακολουθούν να χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Η εικόνα ήταν σοκαριστική».

Μέσα στο σπίτι της 32χρονης, εντοπίστηκε το πτώμα του 4χρονου γιου της, που έφερε εκτεταμένα τραύματα στο χέρι, σε βαθμό που σχεδόν είχε αποκολληθεί.

Η Υπουργός Οικογένειας και Κοινοτήτων, Κέιτ Ουάσινγκτον ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι το Τμήμα Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης της Νέας Νότιας Ουαλίας θα διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του.

Της έρευνας θα ηγηθεί ο πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου ανηλίκων, Πίτερ Τζόνστον και θα εξεταστούν οι προηγούμενες επαφές της υπηρεσίας με την οικογένεια.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη Νέα Νότια Ουαλία σήμερα που αναρωτιούνται πώς συνέβη αυτό και αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την προστασία αυτού του παιδιού», δήλωσε η Κέιτ Ουάσινγκτον.

Revealed: The mum suspected of cannibalism after the 'extremely confronting' discovery of her dead son – and her awful confession to cops https://t.co/17qF0WXRm9 Advertisement July 6, 2026

Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Πένι Σαρπ χαρακτήρισε τον θάνατο του παιδιού φρικτό, προσθέτοντας: «Θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε αν υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά για να του προσφέρουμε μεγαλύτερη προστασία».

Ωστόσο, η Υπουργός Οικογένειας της αντιπολίτευσης, Νατάσα Μακλάρεν-Τζόουνς έκανε λόγο για «χρόνια υποστελέχωση» των υπηρεσιών, τονίζοντας ότι χιλιάδες παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο δεν παρακολουθούνται επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί κοινωνικοί λειτουργοί.

Η δικαστική εντολή έδινε στις αρχές τη δυνατότητα να συλλέξουν δείγματα από το εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας, καθώς και άλλο ιατροδικαστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου επιχρίσματος από το εσωτερικό του μάγουλου για ανάλυση DNA.

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Παράλληλα, οι ερευνητές έλαβαν δείγματα από τα νύχια της γυναίκας, καθώς και υλικό που βρισκόταν κάτω από αυτά, στο πλαίσιο της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Γουάιονγκ, καθώς οι γείτονες δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί σημάδια πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Ήταν πάντα χαρούμενος. Τον βλέπαμε να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να περπατά στη γειτονιά. Ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Δεν είχαμε δει κανένα σημάδι ότι υπήρχε πρόβλημα», είπε ένας εξ αυτών ενώ ένας δεύτερος επιβεβαίωσε ότι μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει στο συγκεκριμένο σπίτι μέσα στο 2026, έπειτα από φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ της γυναίκας και πρώην συντρόφου της.

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Η ταυτότητα της μητέρας δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, αλλά η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ήταν γνωστή στις αρχές και ότι ζούσε μόνη της με το παιδί στο διαμέρισμα. Η υπόθεση αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο.