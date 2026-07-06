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Ο πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα που του έθεσε η παρουσιάστρια Νίκι Όσμπορν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολιτικά πρόσωπα.

Βουλευτές επέκριναν τη στάση του, χαρακτηρίζοντάς την ως ασέβεια προς τις γυναίκες και υποβάθμιση του αξιώματος που κατέχει.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρίτσαρντ Μαρλς υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης για την ισότητα των φύλων, παρά το περιστατικό.

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Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ζήτησε συγγνώμη για σχόλια που έκανε σχετικά με την ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στο podcast «Bush Deep» με την κωμικό Νίκι Όσμπορν, η οποία, κατά τη διάρκεια της εικοσάλεπτης συνέντευξης, τον ρώτησε αν θα επέλεγε να κάνει σεξ, να παντρευτεί ή να βγει ραντεβού με τη Μινόγκ, την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν ή την καλλιτέχνιδα Ρόντα Μπερτςμορ.

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Αφού αρχικά προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, ο Αλμπανέζι απάντησε: «Ω, την Κάιλι, ξεκάθαρα».

Σύντομα, όπως αναφέρει το BBC, δέχθηκε έντονη κριτική, με έναν βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλιά του «εντελώς ακατάλληλα» και έναν άλλον να προσθέτει ότι δείχνουν «έλλειψη σεβασμού προς τις γυναίκες… ενώ προσβάλουν το αξίωμα του πρωθυπουργού».

Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τα τολμηρά κωμικά σκετς που αναρτά στο YouTube, ξεκίνησε τη σειρά podcast της νωρίτερα φέτος.

Στην ιστοσελίδα του podcast, περιγράφεται ως μια «εξαιρετικά αντισυμβατική δημοσιογράφος» που θέτει «ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε να κάνει».

Σε μια σύντομη δήλωση που εξέδωσε νωρίς τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Ζητώ κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».

Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στην Καμπέρα και δημοσιεύτηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

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Όταν η Όσμπορν έθεσε για πρώτη φορά το ερώτημα, ο Αλμπανέζι —ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον, τον Νοέμβριο— απάντησε αρχικά: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόλις έξι μήνες παντρεμένος».

Ωστόσο, μετά την πίεση που άσκησε η Όσμπορν πρόσθεσε: «Α, την Κάιλι, προφανώς». «Θα παντρευόσουν την Κάιλι θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;» ρώτησε η Όσμπορν. «Όλα τα παραπάνω», απάντησε ο πρωθυπουργός. «Είναι εξαιρετική».

Η βουλευτής Ζάλι Στεγκαλ (από την παράταξη Community Strong) χαρακτήρισε τα σχόλια «εντελώς ακατάλληλα», προσθέτοντας ότι ο ίδιος «πρέπει να μάθει να αντιδρά, να δίνει το παράδειγμα και να καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές ως σεξιστικές».

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Η Σάρα Χέντερσον , σκιώδης υπουργός Επικοινωνιών, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι τα σχόλια αυτά «δείχνουν ασέβεια προς τις γυναίκες, εκθέτουν τους Αυστραλούς και υποβαθμίζουν το αξίωμα του Πρωθυπουργού».

Ο Ρίτσαρντ Μαρλς ο οποίος ασκεί καθήκοντα πρωθυπουργού όσο ο Αλμπανέζι πραγματοποιεί επίσκεψη στον Ειρηνικό, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο ABC ότι η κυβέρνηση είναι «απολύτως προσηλωμένη» στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.

«Κατά καιρούς, προφανώς δίνουμε διαφορετικές συνεντεύξεις από αυτήν που κάνουμε τώρα, αλλά νομίζω ότι το άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι πως η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού είναι η πρώτη στην ιστορία που πέτυχε ισότητα όσον αφορά τον αριθμό ανδρών και γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε ο Μαρλς στην εκπομπή «Radio National Breakfast» του ίδιου δικτύου.

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