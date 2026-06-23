Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζόζεφ ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Ρεκόρ Γκίνες ως ο άνδρας με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.

Ο 58χρονος πέτυχε ένταση 122,4 ντεσιμπέλ φωνάζοντας τη λέξη «now» κατά τη διάρκεια προσπάθειας που πραγματοποιήθηκε σε ραδιοφωνικό στούντιο.

Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί στον θόρυβο που παράγει ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση ή ένα αλυσοπρίονο σε λειτουργία.

Ο ίδιος, που υπηρετεί ως επίτιμος τελάλης, χρειάστηκε επτά προσπάθειες για να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ έντασης φωνής.

Ο ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ είχε κατακτήσει στο παρελθόν παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στην τοξοβολία, αν και δηλώνει πως δεν επιδιώκει να υπερασπιστεί τους τίτλους του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τζόζεφ ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ από την Καμπέρα της Αυστραλίας πέρασε επίσημα στην ιστορία των Ρεκόρ Γκίνες, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο άνδρας με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.

Ο 58χρονος, που εργάζεται ως καθαριστής κλιματιστικών και παράλληλα εκτελεί χρέη επίτιμου τελάλη, πέτυχε ένταση φωνής 122,4 ντεσιμπέλ φωνάζοντας τη λέξη «now» («τώρα»), καταρρίπτοντας το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ. Για να γίνει αντιληπτή η ένταση, αντιστοιχεί περίπου στον θόρυβο που παράγει ένα αλυσοπρίονο σε λειτουργία, ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση ή μια σειρήνα ασθενοφόρου από κοντινή απόσταση.

Advertisement

Advertisement

Η προσπάθεια μόνο εύκολη δεν ήταν. Όπως εξήγησε ο ίδιος, δεν μπορούσε να προπονηθεί εντατικά πριν από την καταγραφή, καθώς έπρεπε να προστατεύσει τη φωνή του για τη μεγάλη ημέρα. Τελικά χρειάστηκε επτά προσπάθειες μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ η φωνή του παρέμεινε καταπονημένη για δύο ημέρες μετά το εγχείρημα.

Ο ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του κάτοχο του τίτλου της πιο δυνατής ανδρικής φωνής στον κόσμο, σημειώνοντας παράλληλα πως χαίρεται που η Άνναλίσα Φλάναγκαν εξακολουθεί να διατηρεί το ρεκόρ στις γυναίκες. Η δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία είχε καταγράψει το 1994 ένταση 121,7 ντεσιμπέλ φωνάζοντας τη λέξη «quiet» («ησυχία»).

Τι ακριβώς κάνει ένας τελάλης στην Αυστραλία

Η ενασχόλησή του με τους διαγωνισμούς έντασης φωνής ξεκίνησε το 2017, όταν διορίστηκε επίσημος τελάλης της Καμπέρας. Πρόκειται για έναν τιμητικό ρόλο μερικής απασχόλησης που έχει θεσπιστεί από τις τοπικές αρχές και περιλαμβάνει παρουσία σε εκδηλώσεις της κοινότητας, σχολικές γιορτές και διάφορες δημόσιες διοργανώσεις.

Γνωστός ως «Λόρδος Τζόζεφ», αποτελεί μέλος της Αρχαίας και Τιμημένης Συντεχνίας των Τελάληδων της Αυστραλίας και συμμετέχει συχνά σε διαγωνισμούς. Μάλιστα, το 2024 είχε κερδίσει σχετικό διαγωνισμό της συντεχνίας, πετυχαίνοντας ένταση 98 ντεσιμπέλ κατά την εκφώνηση του παραδοσιακού «Oyez, Oyez, Oyez».

Για την απόπειρα του παγκόσμιου ρεκόρ δοκίμασε πολλές διαφορετικές λέξεις προτού καταλήξει στη λέξη «now». Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου σε ραδιοφωνικό στούντιο της Καμπέρας, παρουσία ειδικού ακουστικής και μαρτύρων, ενώ η επίσημη επιβεβαίωση από τα Ρεκόρ Γκίνες ανακοινώθηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αυστραλός κατακτά μια θέση στα βιβλία των ρεκόρ. Το 2019 είχε καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στην τοξοβολία. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος αντιμετωπίζει τα επιτεύγματά του με φιλοσοφία, τονίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει να τα υπερασπιστεί στο μέλλον, καθώς, όπως λέει, «υπάρχουν για να καταρρίπτονται».