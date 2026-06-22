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Μπλόκο στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία φέρονται να έβαλαν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της Ωκεανίας. Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο, πληροφορίες αναφέρουν πως το αίτημα έκδοσής του απορρίπτεται λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, τόσο οι αυστραλιανές αρχές όσο και η οικογένεια του θύματος ζητούν την έκδοσή του, καθώς στην Αυστραλία η υπόθεση ανθρωποκτονίας παραμένει ανοιχτή και δεν έχει παραγραφεί.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφόσον οι αυστραλιανές αρχές ή η οικογένεια του θύματος επιμείνουν στην έκδοσή του, η διαδικασία προβλέπει προσφυγή στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. Σε περίπτωση νέας απόρριψης, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στον Άρειο Πάγο.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς την αυστραλιανή κυβέρνηση, ζητώντας να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την έκδοσή του. Στις επιστολές απευθύνονται στον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε την υπουργό Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ και τη Γενική Εισαγγελέα Mισέλ Ρόουλαντ, καλώντας την κυβέρνηση να επιμείνει στην απονομή δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο στις αρχές Ιουνίου 2026, ύστερα από 27 χρόνια ερευνών. Κατηγορείται για τη δολοφονία ομογενούς σε νυχτερινό κατάστημα στο Σίδνεϊ το 1999 και έκτοτε φέρεται να ζούσε κρυμμένος στην περιοχή της Αιγιάλειας μαζί με τη σύζυγό του, διατηρώντας χαμηλό προφίλ ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό από τις αρχές.