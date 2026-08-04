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Το σπάνιο αυτό περιστατικό καταγράφηκε από drone της περιβαλλοντικής οργάνωσης Geographe Marine Research στις εκβολές του ποταμού Λεσενό.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά αυτή ως ένδειξη φροντίδας ή πένθους, η οποία πηγάζει από τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς των δελφινιών.

Παρόμοιες αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν σε δελφίνια και φάλαινες, ενισχύοντας τη μελέτη για τον τρόπο αντίδρασης των θαλάσσιων θηλαστικών στην απώλεια.

Η συγκεκριμένη μητέρα είχε χάσει στο παρελθόν άλλα τέσσερα μικρά, γεγονός που καθιστά την παρατήρηση ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα.

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Συγκίνηση προκαλεί ένα σπάνιο περιστατικό που καταγράφηκε στα νερά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου μια μητέρα δελφίνι συνέχισε να μεταφέρει το νεκρό νεογέννητο μικρό της για έξι ολόκληρες ημέρες, αρνούμενη να το αποχωριστεί.

Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε από drone της αυστραλιανής περιβαλλοντικής οργάνωσης Geographe Marine Research. Στις εικόνες διακρίνεται το θηλυκό δελφίνι, γνωστό ως Φραγκλ (Fraggle), να μεταφέρει το μικρό της, το οποίο είχε πεθάνει μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννησή του.

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Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση διεθνώς, ενώ οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αντίστοιχες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα δελφίνια, αλλά και σε φάλαινες.

A grieving dolphin mother carried her dead calf for several days during a period of mourning.



Fraggle the dolphin has lost her last four calves, according to Geographe Marine Research. pic.twitter.com/k65iZ4iTIP August 4, 2026

Έξι ημέρες χωρίς να αποχωρίζεται το μικρό της

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εκβολές του ποταμού Λεσενό (Leschenault Estuary), στη Δυτική Αυστραλία, όπου η Φραγκλ παρατηρήθηκε να κινείται διατηρώντας συνεχώς δίπλα της το νεκρό νεογέννητο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι ημερών, μέλη της ομάδας των δελφινιών παρέμειναν κοντά της. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συμπεριφορά αυτή αντανακλά τους ιδιαίτερα ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς που χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα θαλάσσια θηλαστικά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ακόμη ότι η Φραγκλ είχε χάσει στο παρελθόν άλλα τέσσερα μικρά, γεγονός που καθιστά την καταγραφή ακόμη πιο σημαντική για τη μελέτη της συμπεριφοράς της.

Η συμπεριφορά που θυμίζει πένθος

Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις στις οποίες δελφίνια μεταφέρουν, στηρίζουν ή σπρώχνουν τα νεκρά μικρά τους για ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά τον θάνατό τους.

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Οι ειδικοί περιγράφουν αυτές τις αντιδράσεις ως «συμπεριφορά φροντίδας» ή συμπεριφορά που μοιάζει με πένθος. Αν και αποφεύγουν να αποδίδουν ανθρώπινα συναισθήματα στα ζώα, αναγνωρίζουν ότι οι αντιδράσεις αυτές συνδέονται με την έντονη κοινωνική φύση των δελφινιών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, δελφίνια και φάλαινες συνεχίζουν να κρατούν τα νεκρά μικρά τους στην επιφάνεια του νερού μέχρι τη στιγμή που, λόγω της ανάγκης για τροφή και επιβίωση, αναγκάζονται τελικά να τα εγκαταλείψουν.

Ένα ακόμη στοιχείο για την κοινωνική ζωή των δελφινιών

Τα δελφίνια συγκαταλέγονται στα πιο ευφυή και κοινωνικά ζώα του πλανήτη. Ζουν σε οργανωμένες ομάδες, συνεργάζονται στην αναζήτηση τροφής και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους.

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Η περίπτωση της Φραγκλ προστίθεται στις επιστημονικές παρατηρήσεις που εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα θαλάσσια θηλαστικά αντιδρούν στην απώλεια των απογόνων τους και ενισχύει το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη αυτών των συμπεριφορών.

Οι εικόνες από τη Δυτική Αυστραλία υπενθυμίζουν ότι ο δεσμός ανάμεσα σε μια μητέρα και το μικρό της εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους και σε άλλα είδη του ζωικού βασιλείου, πέρα από τον άνθρωπο.

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