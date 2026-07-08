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Δεκτό έγινε το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του και αυτός θα είναι πλέον ελεύθερος υπό όρους μέχρι τη συνεδρίαση το συμβουλίου εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοση του ή όχι στην Αυστραλία.

Το αίτημα για αποφυλάκιση του Τζέιμς Δαλαμάγκα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα, παρά τις υποψίες για δολοφονία Έλληνα στην Αυστραλία, καθώς εδώ τα εγκλήματα παραγράφονται μετά τα 25 χρόνια.

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Η Αυστραλία βέβαια πιέζει για την έκδοσή του, για να δικαστεί στο Σίδνεϋ όπου και έγινε το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται πριν από 27 χρόνια.

Έτσι ο 56χρονος, θα αφεθεί ελεύθερος, από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου όπου κρατείται, μέχρι την συνεδρίαση το συμβουλίου εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοση του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι αυστραλιανές Αρχές.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ.

Το φονικό σημειώθηκε σε καζίνο του Σίδνεϋ πριν 27 χρόνια, μετά από το οποίο ο κατηγορούμενος κατάφερε να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί στο Αίγιο, μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του.