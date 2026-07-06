Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μυστήριο προκάλεσε η εμφάνιση μυστηριωδών μεγάλων ασημένιων σφαιρών που ξεβράστηκαν σε μια παραλία στο βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διαστημικής Υπηρεσίας, τα αντικείμενα φαίνεται να είναι δεξαμενές πίεσης από διαστημικό όχημα εκτόξευσης, ενώ η θέση και τα χαρακτηριστικά τους συνάδουν με συντρίμμια από ξένο πύραυλο που επανεισήλθε πρόσφατα από την τροχιά της Γης.

Advertisement

Advertisement

Οι αυστραλιανές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με διεθνείς φορείς, προκειμένου να επιβεβαιώσουν επίσημα από ποιον πύραυλο προέρχονται τα συντρίμμια και ποιο κράτος πραγματοποίησε την εκτόξευσή του.

🔴Mysterious debris found on Queensland beaches could be ‘space balls’ – and may contain toxic rocket fuel#australia#Q_News pic.twitter.com/oXZuzml193 July 5, 2026

Η ειδικός στην αρχαιολογία του Διαστήματος και στα διαστημικά συντρίμμια, αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν του Πανεπιστημίου Flinders, εξήγησε ότι τα αντικείμενα είναι πιθανότατα οι λεγόμενες «space balls» – σφαιρικές δεξαμενές καυσίμων υπό πίεση, οι οποίες συγκαταλέγονται στα συνηθέστερα κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων που επιβιώνουν κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Οι σφαίρες, λογικά, περιέχουν καύσιμα και είναι ένα από τα πιο συνήθη τμήματα διαστημοπλοίου που μπορεί να καταλήξουν στη Γη, μετά την εκτόξευσή του.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες εξέτασαν τα διαστημικά συντρίμμια και απέκλεισαν τις περιοχές όπου βρέθηκαν.

Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Διάστημα του 1967, την οποία έχει υπογράψει η Αυστραλία, ορίζει πως οι σφαίρες ανήκουν στη χώρα που εκτόξευσε τον πύραυλο, αλλά πρέπει πρώτα να εντοπιστεί η πηγή τους για να επιστραφούν.

Η ιδιοκτήτρια του Forrest Beach Takeaway, Λίζα Σκόμπι, δήλωσε ότι η τοπική κοινότητα δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την προέλευση των αντικειμένων. «Είναι πολύ ήσυχα εδώ, δεν συμβαίνουν πολλά. Οπότε αυτή η ξαφνική δραστηριότητα δημιούργησε σίγουρα έναν μικρό ενθουσιασμό», είπε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ASA, «η τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων είναι συνεπή με συντρίμμια από ξένο διαστημικό όχημα που επανήλθε πρόσφατα στην ατμόσφαιρα από τροχιά».