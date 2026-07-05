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Οι αρχές της Αυστραλίας διερευνούν την προέλευση των μυστηριωδών μεγάλων ασημένιων σφαιρών που ξεβράστηκαν σε μια παραλία στο βόρειο Κουίνσλαντ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τα έξι συμπαγή αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στην παραλία Forrest, βόρεια του Τάουνσβιλ, θεωρείται ότι είναι διαστημικά συντρίμμια, και η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία (ASA) προσπαθεί τώρα να προσδιορίσει από πού προέρχονται.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες με προστατευτικές στολές εθεάθησαν να τοποθετούν τις σφαίρες σε βαρέλια για επικίνδυνα υλικά υπό αστυνομική φρούρηση, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι παραμένει σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων, προτρέποντας όποιον εντοπίσει ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή να μην το αγγίξει.

Ανέφερε επίσης ότι οι πολίτες που τα συναντήσουν πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως και να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο διαδίκτυο έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι οι σφαίρες είναι δεξαμενές προωθητικού για διαστημικά σκάφη και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα εξαιρετικά εύφλεκτων ή αντιδραστικών ουσιών.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από ποιο όχημα ή από ποιον ιδιοκτήτη προέρχονται.

Queensland Fire and Rescue crews are continuing to assist partner agencies following the discovery of several potentially hazardous objects around Forrest Beach in North Queensland.



Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend… pic.twitter.com/BVq9xJPPlX — Queensland Fire Department (@QldFireDept) July 5, 2026