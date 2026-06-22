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Οι αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της εφόδου, ενώ συνολικά οκτώ ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη συμμετοχή τους στο οργανωμένο κύκλωμα.

Η επιχείρηση «Minjiang» ξεκίνησε τον Μάιο μετά τον εντοπισμό ποσοτήτων κοκαΐνης στη θάλασσα κοντά στο Μιτζ Πόιντ του Κουίνσλαντ.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων συνεχίζονται σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, καθώς οι συλληφθέντες κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη.

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Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι έφερε εις πέρας τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης, έχοντας ανακαλύψει 2,7 τόνους θαμμένους σε μπούνκερ κάτω από κοντέινερ με ψεύτικο δάπεδο, σε προάστιο του Σίδνεϊ. Δύο άνδρες, 21 και 25 ετών, συνελήφθησαν επί τόπου ενώ επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που επισύρουν ισόβια κάθειρξη. Άλλοι έξι ύποπτοι έχουν ήδη προσαχθεί.

Australia's biggest cocaine bust EVER: Huge 2.7tonnes of drugs worth $816million is allegedly discovered in bunkers at Londonderry https://t.co/x1Io9Jjyzb Advertisement Advertisement June 21, 2026

Κατάσχεση-μαμούθ 2,7 τόνων κοκαΐνης σε υπόγειο μπούνκερ στο Σίδνεϊ

Σχολιάζοντας την υπόθεση, ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Στίβεν Τζέι, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αποδεικνύει «πόσο εξαιρετικά οργανωμένα και αποφασισμένα είναι αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, καθώς και τα ακραία μέσα που επιστρατεύουν στον βωμό του κέρδους».

«Οι έρευνες για την προέλευση των ναρκωτικών βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε τα εγκληματικά συνδικάτα, καθώς και οποιονδήποτε άλλον ενεπλάκη στη διευκόλυνση αυτής της απόπειρας εισαγωγής», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κοκαΐνη εισήχθη λαθραία στην Αυστραλία μέσω της μικρής πόλης Μιτζ Πόιντ στο Βόρειο Κουίνσλαντ, κατόπιν εντολής οργανωμένου εγκληματικού κυκλώματος. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο το Σάββατο, βρίσκονται αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης τους.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έφοδος στο ακίνητο του Λοντοντέρι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Minjiang». Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε τον Μάιο, όταν εντοπίστηκαν 40 κιλά κοκαΐνης να επιπλέουν στη θάλασσα, κοντά σε ράμπα σκαφών στο Μιτζ Πόιντ. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, οι έρευνες που πυροδότησε ο συγκεκριμένος εντοπισμός οδήγησαν στη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών σε ακόμη έξι άτομα στο Κουίνσλαντ και τη Νέα Νότια Ουαλία.

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Παρά τη γεωγραφική της απομόνωση, η Αυστραλία αποτελεί μια εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά για το εμπόριο ναρκωτικών. Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης παράνομων ουσιών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, η τιμή της κοκαΐνης αγγίζει συνήθως τα 300 δολάρια Αυστραλίας ανά γραμμάριο. Επιπλέον, βάσει της περσινής Παγκόσμιας Έκθεσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, οι κάτοικοι της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Πένινγκτον, σύμφωνα με την οποία οι θάνατοι από κοκαΐνη στην Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 28% το 2024, φτάνοντας τους 141 νεκρούς.