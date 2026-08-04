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Μαζί με τον 18χρονο εγγονό του συγκέντρωσαν περίπου 105.000 δολάρια για φιλανθρωπικό οργανισμό που υποστηρίζει ασθενείς με νόσο των κινητικών νευρώνων.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτέλεσε την έκτη κατά σειρά ποδηλατική διαδρομή του εκλιπόντος για την ενίσχυση του ίδιου φιλανθρωπικού σκοπού.

Ο Μοντγκόμερι είχε εμπνευστεί από τον θάνατο συγγενικού του προσώπου και είχε συγκεντρώσει συνολικά σημαντικά χρηματικά ποσά σε προηγούμενες δράσεις του.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του, περιγράφοντάς τον ως απροσδόκητο, λίγο μετά την επίσημη ολοκλήρωση της ποδηλατικής του πρόκλησης.

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Ένας 82χρονος ποδηλάτης, ο οποίος διένυσε 5.300 χλμ. με ποδήλατο κατά μήκος της Αυστραλίας για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, απεβίωσε μία μέρα μετά την ολοκλήρωση του κατορθώματός του.

Ο θάνατος του Μπομπ Μοντγκόμερι ήταν «απροσδόκητος» αλλά «ειρηνικός», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις μία ημέρα αφότου είχε ολοκληρώσει αυτό που ο ίδιος είχε ονομάσει «One Last Ride» (Μια Τελευταία Βόλτα), από το Μπρουμ στη Δυτική Αυστραλία έως το Μπόουραλ, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

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Ο Μπομπ μαζί με τον 18χρονο εγγονό του είχαν συγκεντρώσει περίπου 105.000 δολάρια Αυστραλίας (64.111,95 ευρώ) για έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που ασχολείται με τη νόσο των κινητικών νευρώνων (MND) μέσω αυτής της ποδηλατικής διαδρομής διάρκειας έξι εβδομάδων.

An emotional Mark Levy has paid tribute to Bob Montgomery, who unexpectedly passed away aged 82—just hours after he and his grandson Tom completed a 5,300-kilometre cross-country cycle to raise funds for motor neurone disease (MND).



The pair raised over $85,000 on their six-week… August 3, 2026

Ήταν η έκτη ποδηλατική διαδρομή του για τη συγκέντρωση χρημάτων προς υποστήριξη του MND NSW, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι ήταν «ένας σκοπός που τον άγγιζε βαθιά προσωπικά».

Η σύζυγός του εδώ και 59 χρόνια, η Τζένη, βρισκόταν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια του «ειρηνικού θανάτου» του, ανέφερε η οικογένειά του, προσθέτοντας ότι «συνέχιζε να μεταδίδει με πάθος το μήνυμά του μόλις λίγες ώρες πριν από το θάνατό του».

Ο Μοντγκόμερι και ο εγγονός του Τομ Μάλκολμ είχαν φτάσει στο Μπόουραλ την Κυριακή, όπου τους υποδέχτηκαν με «δυνατό χειροκρότημα» από την τοπική κοινότητα, όπως μετέδωσε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ABC.

Ο ίδιος δήλωσε στο ABC ότι κίνητρό του ήταν οι συναντήσεις με ανθρώπους κατά τη διάρκεια της διαδρομής και το να απολαμβάνει «μια-δυο μπύρες» σε κάθε στάση.

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«Υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες και τόσοι πολλοί άνθρωποι που συναντήσαμε στο δρόμο μας, οι οποίοι έβαλαν το χέρι στην τσέπη για να συνεισφέρουν κάποια χρήματα, κάτι που είναι φανταστικό», ανέφερε ο Μοντγκόμερι, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Bob Montgomery had just completed a six-week cycle with his teenage grandson. 💔 Full story: https://t.co/lJGmXw9Ntr pic.twitter.com/2emrFJ1Gtn — news.com.au (@newscomauHQ) August 4, 2026

Είχε εμπνευστεί να αναλάβει αυτή την πρόκληση μετά τον θάνατο ενός ξαδέλφου του από MND και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 δολάρια Αυστραλίας στις προηγούμενες ποδηλατικές του διαδρομές. «Έχω δει συγγενείς και φίλους να υποφέρουν. Είναι σπαρακτικό», έγραψε στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων του.

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Ο Μάλκολμ συνέχισε το ταξίδι του προς το Σίδνεϊ τη Δευτέρα, όπου η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί για άλλη μια φορά για να γιορτάσει.

Ωστόσο, λίγο μετά το πάρτι, ο Μοντγκόμερι υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της MND NSW, Λίαμ Ο’Μέαρα.

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