Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 34χρονη γυναίκα από το Μπρίσμπεϊν γέννησε τέσσερα μονοζυγωτικά κοριτσάκια μετά από φυσιολογική σύλληψη, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο ιατρικό περιστατικό στην Αυστραλία.

Η μητέρα υποβλήθηκε σε καισαρική τομή στο νοσοκομείο Royal Brisbane and Women’s, ολοκληρώνοντας μια εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου στις 28 εβδομάδες κύησης.

Τα τέσσερα νεογέννητα κορίτσια παραμένουν προσωρινά στο νοσοκομείο, ενώ η οικογένεια ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των αυξημένων εξόδων διαβίωσης.

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Μια 34χρονη γυναίκα από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας πέρα από κάθε προσδοκία, γέννησε τέσσερα μονοζυγωτικά τετράδυμα κοριτσάκια που συλλήφθηκαν φυσιολογικά, σε μια περίπτωση που θεωρείται πρωτάκουστη στην χώρα της Ωκεανίας.

Η Τζενιτάρ Να’αμοάνα, η οποία είχε ήδη τέσσερα παιδιά, δεν σχεδίαζε να αποκτήσει άλλα, ωστόσο τα τετράδυμα προήλθαν από μια εγκυμοσύνη με πιθανότητες «μία στα 15 εκατομμύρια», καθώς ένα γονιμοποιημένο ωάριο χωρίστηκε σε τέσσερα.

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Η Τζενιτάρ έγινε έτσι μητέρα οκτώ παιδιών, αφού γέννησε τα κορίτσια της με καισαρική τομή σε ηλικία κύησης λίγο πάνω από 28 εβδομάδες στο βρεφοκομείο «Royal Brisbane and Women’s», με τη βοήθεια μιας τεράστιας μαιευτικής ομάδας υποστήριξης.

Australia just logged a birth so rare that doctors are struggling to emphasize just how rare it is. A 34-year-old woman, Jenitar Na'amoana, delivered identical quadruplet… https://t.co/lm4pEogOiC July 20, 2026

«Αυτό είναι κάτι πρωτάκουστο… δεν πιστεύουμε ότι έχει συμβεί ποτέ στην Αυστραλία», δήλωσε η Aλέξα Μπένταλ, ειδικός στη μητρική και εμβρυϊκή ιατρική και μαιευτήρας στο νοσοκομείο.

«Μπορεί να έχουν σημειωθεί ελάχιστες περιπτώσεις αλλού στον κόσμο και όταν λέω ελάχιστες, εννοώ κυριολεκτικά δύο.»

Η Να’αμοάνα θήλαζε ακόμα το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά της, όταν της ανακοίνωσαν ότι είχε μείνει ξανά έγκυος.

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Βίωσε την μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής της όταν τους είπαν ότι το «μικρό τους θαύμα» θα ήταν πρωτοφανές ιατρικά στην Αυστραλία.

«Όταν ανακάλυψαν ότι περίμεναν τέσσερα μωρά αντί για ένα, έμειναν αρκετά σοκαρισμένοι», είπε η Μπένταλ.

Πλέον υπάρχουν τέσσερα ακόμη παιδιά στο σπίτι της Να’αμοάνα, μετά την άφιξη, στις 14 Ιουλίου, της Έμιλι, της Χάριετ, της Κάθριν και της Άλεξα – η τελευταία μάλιστα πήρε το όνομά της από την Δρ Μπένταλ.

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Queensland mum of 8 births rare one-in-15 million identical quadruplets.



In world often struggling to share amazing stories we have one to share today and even better it happened on our own shores.



Jenitar Sau Na’amoana and her husband Jortham, who were already mum and dad to… pic.twitter.com/avJt5600Oi — Kate🦋M© (@Kate3015) July 20, 2026

Η εγκυμοσύνη θεωρήθηκε πολύ υψηλού κινδύνου, αλλά η κα Να’αμοάνα «αντιμετώπισε τα πάντα με ψυχραιμία από την πρώτη μέρα», ανέφερε η Μπένταλ.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ μια φυσιολογική εγκυμοσύνη αυτού του τύπου με τετράδυμα, και κατάφερε με κάποιο τρόπο να αποφύγει κάθε επιπλοκή και κίνδυνο τόσο για την ίδια όσο και για τα μωρά της, ώστε να βρίσκεται σήμερα εδώ, με τέσσερα πανέμορφα νεογέννητα κοριτσάκια.» Advertisement

Τα κοριτσάκια αναμένεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο πριν τους επιτραπεί να επιστρέψουν στο σπίτι.

Η οικογένεια έχει δημιουργήσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe για να βοηθήσει στη φροντίδα των κοριτσιών, με τα χρήματα να προορίζονται για ιατρικά έξοδα, έξοδα μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης, καθώς και για την αγορά ενός βαν «με τουλάχιστον 10 ή 12 θέσεις»!

Πηγή: Guardian

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