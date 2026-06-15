Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Κουλάντι δεν θεωρείται μόνο η μικρότερη πόλη της Αυστραλίας, έχοντας μόνο δύο κατοίκους, αλλά πλέον τίθεται προς πώληση, προσφέροντας σε όποιον ενδιαφέρεται τη σπάνια ευκαιρία να γίνει ιδιοκτήτης μιας ολόκληρης πόλης, με κόστος χαμηλότερο από την τιμή πολλών διαμερισμάτων στην Ευρώπη.

Πόλη 2 κατοίκων ψάχνει ιδιοκτήτη!

Η απόφαση για την πώληση ελήφθη κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Μαρτίου 2026, αφού το Συμβούλιο εξέτασε το Επιχειρηματικό Σχέδιο που συντάχθηκε σύμφωνα με την ενότητα 3.59 του Νόμου περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 1995, ο οποίος διέπει τις μεγάλες συναλλαγές γης και τις σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες.

Advertisement

Advertisement

Wikimedia Commons

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για εννέα εβδομάδες, υπερβαίνοντας τη νόμιμη απαίτηση των έξι εβδομάδων. Το σχέδιο περιέγραφε το ιστορικό της ανάπτυξης του οικισμού Bluebush Village, την οικονομική του απόδοση, τις ρυθμίσεις χρέους, καθώς και τις επιλογές για τη μελλοντική ιδιοκτησία και λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης υποβλήθηκαν τρία δημόσια υπομνήματα, τα οποία εξετάστηκαν από το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διαβουλεύσεών του.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από περισσότερους από δέκα μήνες εξέτασης και βασίστηκε στη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα και τη διαχείριση κινδύνων.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό και σύνθετο ζήτημα για το Συμβούλιο, το οποίο ακολουθήθηκε από μια διαφανή και νομοθετημένη διαδικασία. Είναι μια κρίσιμη απόφαση για την περιοχή, η οποία αντικατοπτρίζει μια υπεύθυνη και προνοητική προσέγγιση», δήλωσε ο Cr Wilcox.

«Η πώληση του Bluebush Village αποτελεί μια ευκαιρία να μειωθεί ουσιαστικά η έκθεση του Δήμου στο χρέος, να μεταφερθεί ο τρέχων λειτουργικός και οικονομικός κίνδυνος, και να σταθεροποιηθεί η οικονομική θέση του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε στις βασικές υπηρεσίες και στην ανάκαμψη».

Το Bluebush Village αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο το 2022 και αποτέλεσε σημαντικό μέρος του συνολικού χρέους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πώληση του περιουσιακού στοιχείου επιτρέπει στο Συμβούλιο να αντιμετωπίσει αυτό το χρέος, παρέχοντας παράλληλα βεβαιότητα σχετικά με τη συνεχιζόμενη χρήση της εγκατάστασης.

Η αγγελία έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο λόγω της χαμηλής τιμής, αλλά και εξαιτίας του ιδιόμορφου τρόπου ζωής που συνοδεύει την αγορά. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα αποκτήσει απλώς μια επιχείρηση. Θα βρεθεί να εκτελεί ταυτόχρονα χρέη δημάρχου, ταχυδρόμου, ξενοδόχου, μπάρμαν, μάγειρα, καταστηματάρχη και ανεπίσημου εκπροσώπου ολόκληρης της κοινότητας.

Advertisement

Ποιοι είναι οι σηερινοί ιδιοκτήτες

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες, η Κάρολ Γιάροου και η Τζο Κόρνελ, αγόρασαν το Foxtrap Roadhouse το 2023. Σύμφωνα με τον ιδιαίτερο τρόπο καταγραφής του πληθυσμού στο Κουλάντι, ο αριθμός των κατοίκων καθορίζεται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Έτσι, σήμερα η πόλη αριθμεί δύο κατοίκους. Αν όμως τέσσερις άνθρωποι αποφασίσουν να αγοράσουν από κοινού την επιχείρηση, ο πληθυσμός θα διπλασιαστεί αυτομάτως.

Wikimedia Commons Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Κάποτε το Κουλάντι ήταν ένα σημαντικό σημείο κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής. Κατά τις δεκαετίες του 20ού αιώνα που η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η εκτροφή προβάτων γνώριζαν άνθηση, η μικρή πόλη εξυπηρετούσε εργαζόμενους, ταξιδιώτες και εμπόρους.

Η παρακμή άρχισε σταδιακά μετά το 1967. Η συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας και η μείωση της σημασίας του σιδηροδρόμου οδήγησαν πολλούς κατοίκους να μετακινηθούν σε μεγαλύτερες πόλεις, κυρίως στη γειτονική Σάρλβιλ. Με το πέρασμα των δεκαετιών, τα σπίτια άδειασαν και ο πληθυσμός μειώθηκε δραματικά.

Advertisement

Παρά τη συρρίκνωσή του, το Κουλάντι δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς. Το Foxtrap Roadhouse λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και ως σταθμός για τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τις αχανείς εκτάσεις του Κουίνσλαντ / WIKIPEDIA

Παρά τη συρρίκνωσή του, το Κουλάντι δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς. Το Foxtrap Roadhouse λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και ως σταθμός για τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τις αχανείς εκτάσεις του Κουίνσλαντ.

Η μεσίτρια Μπέκι Τζάισμαν από το Charleville Real Estate, η οποία έχει αναλάβει την πώληση, θεωρεί ότι η ευκαιρία μπορεί να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα αγοραστών.

Advertisement

Κατά την άποψή της, το Κουλάντι θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική επιλογή είτε για ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και αναζητούν έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής είτε για οικογένειες που θέλουν να δοκιμάσουν μια διαφορετική καθημερινότητα, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παρά το μικρό μέγεθος του οικισμού, οι εγκαταστάσεις προσελκύουν αρκετούς επισκέπτες. Το εστιατόριο έχει αποκτήσει καλή φήμη στην περιοχή, ενώ το μοτέλ εξυπηρετεί ταξιδιώτες που διασχίζουν την ενδοχώρα.

Ένα μεγάλο μέρος των πελατών προέρχεται από τη Σάρλβιλ και τους γύρω οικισμούς, αλλά σημαντικό ρόλο παίζουν και οι πρώην κάτοικοι της περιοχής.

Advertisement

Advertisement