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Μια γυναίκα δίνει μάχη μετά από επίθεση καρχαρία στην παραλία Coogee, στα ανατολικά του Σίδνεϊ, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε πανικό στους λουόμενους και οδήγησε στο άμεσο κλείσιμο της παραλίας και γειτονικών ακτών.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα, βρισκόταν στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου όταν δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία, σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από την ακτή. Υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο πόδι, με τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας να αναφέρουν ότι θα χρειαστεί εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

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Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου, με λουόμενους να βγαίνουν πανικόβλητοι από το νερό και πολίτες να σπεύδουν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα μέχρι την άφιξη των διασωστών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα ανασύρθηκε από μέλη του κοινού, τα οποία της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην παραλία.

Η παραλία Coogee, μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες του Σίδνεϊ, έκλεισε αμέσως, όπως και άλλες παραλίες της περιοχής, ανάμεσά τους η Clovelly και η Bronte. Οι αρχές κινητοποίησαν σωστικά συνεργεία, αστυνομία, ελικόπτερο και θαλάσσιες περιπολίες, ενώ σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο ο καρχαρίας εκτιμάται ότι είχε μήκος από τρία έως τέσσερα μέτρα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ιδιαίτερα ανησυχητικών επιθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία. Μόνο τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αντίστοιχα περιστατικά, όλοι ενώ έκαναν ψαροντούφεκο.

Στις 16 Μαΐου, ο 38χρονος Steven Mattaboni σκοτώθηκε από λευκό καρχαρία κοντά στο Rottnest Island, στη Δυτική Αυστραλία. Στις 24 Μαΐου, ο 39χρονος Michael Jensz έχασε τη ζωή του στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, στα ανοιχτά του Κουίνσλαντ. Λίγες ημέρες αργότερα, ο 35χρονος Daniel Turpin σκοτώθηκε από καρχαρία κοντά στο Michaelmas Island, επίσης στη Δυτική Αυστραλία.

Με αυτά τα τρία θανατηφόρα περιστατικά, ο αριθμός των νεκρών από επιθέσεις καρχαρία στην Αυστραλία το 2026 έχει φτάσει τους τέσσερις. Το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό της χρονιάς είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο, όταν ένα 12χρονο αγόρι πέθανε μετά από επίθεση ταυροκαρχαρία στο Sydney Harbour.

Οι αυστραλιανές αρχές επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις παραμένουν σπάνιες σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που μπαίνουν καθημερινά στη θάλασσα, ωστόσο η συχνότητα των πρόσφατων περιστατικών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Η Αυστραλία καταγράφει κατά μέσο όρο περίπου 20 περιστατικά επιθέσεων ή δαγκωμάτων καρχαρία τον χρόνο, με τις περισσότερες να σημειώνονται στις ανατολικές και νοτιοανατολικές ακτές της χώρας.

Ειδικοί συνδέουν την αύξηση των συναντήσεων ανθρώπων και καρχαριών με την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία πολιτών στη θάλασσα, για κολύμβηση, σέρφινγκ, καταδύσεις και ψαροντούφεκο, αλλά και με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα θολά νερά μετά από έντονες βροχοπτώσεις, που μπορούν να μειώσουν την ορατότητα και να φέρουν καρχαρίες πιο κοντά σε δημοφιλείς ακτές.

Για τους κατοίκους του Σίδνεϊ, πάντως, η επίθεση στο Coogee ξυπνά έναν γνώριμο φόβο: ότι ακόμη και λίγα μέτρα από την ακτή, σε μία παραλία γεμάτη κόσμο, η θάλασσα μπορεί να γίνει ξαφνικά σκηνή τρόμου.