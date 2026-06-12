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Η Ναουρού, η μικρότερη δημοκρατία στον κόσμο, ενδέχεται σύντομα να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή: την επίσημη μετονομασία της σε «Naoero».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού, Ντέιβιντ Αντέανγκ, η αλλαγή αυτή θα «τιμά πιο πιστά την κληρονομιά, τη γλώσσα και την ταυτότητα του έθνους», όπως ανέφερε σε ομιλία του στο κοινοβούλιο τον Ιανουάριο.

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Μετά την έγκριση της πρότασης από το κοινοβούλιο χωρίς καμία αντίρρηση, το νησί -το οποίο έχει εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 13.000 κατοίκων- θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα, ώστε να αποφασιστεί αν η αλλαγή θα γίνει επίσημη. Το «Naoero» (προφέρεται «Νάου-έρο») είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Ναουρουανοί στη γλώσσα τους, ενώ το «Nauru» (προφέρεται «Νάου-ρου») επικράτησε διεθνώς επειδή, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, το γηγενές όνομα «δεν μπορούσε να προφερθεί σωστά από ξένες γλώσσες» και άλλαξε «όχι με δική μας επιλογή, αλλά για λόγους ευκολίας».

Από «Pleasant Island» σε «Navoda Onawero»

Το απομονωμένο αυτό νησιωτικό κράτος –το οποίο βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αυστραλίας και έχει έκταση μόλις 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου όσο και το Westminster του Λονδίνου-, έχει μακρά ιστορία στην αλλαγή των ονομάτων.

Το 1798 ονομάστηκε «Pleasant Island» (Νησί της Ευχαρίστησης) από έναν Βρετανό θαλασσοπόρο που το εντόπισε, εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του και τη γενναιοδωρία των κατοίκων του. Αργότερα, όταν η Γερμανία προσάρτησε το νησί το 1888, το όνομα «Nauru» εισήχθη στα επίσημα αρχεία, αν και χρησιμοποιήθηκαν επίσης παραλλαγές όπως «Nawodo» και «Navoda Onawero».

Μετά την ανάληψη της κύριας διοίκησης από την Αυστραλία το 1919, υπό εντολή της Κοινωνίας των Εθνών, διατηρήθηκε η ονομασία «Nauru», η οποία συνέχισε να χρησιμοποιείται και μετά την ανεξαρτησία του νησιού το 1968. Το 2001, η Αυστραλία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το νησί ως υπεράκτιο κέντρο κράτησης.

Discover Nauru. Driving sustainable growth and economic diversification while protecting what matters most.



Apply for Nauruan citizenship. #Nauru #citizenshipbyinvestment pic.twitter.com/UHbIMCO4ks — Nauru Program Office (@NauruOffice) June 11, 2026

Υποστηρίζοντας τη μετονομασία σε «Naoero», η κυβέρνηση της Ναουρού αναφέρεται και σε άλλες χώρες που έχουν αλλάξει τις επίσημες ονομασίες τους ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τοπικές γλώσσες, όπως η Türkiye (πρώην Turkey) και η Eswatini (πρώην Σουαζιλάνδη). Επίσης, γίνεται αναφορά στο γειτονικό μικροκράτος Τσουκ (Chuuk), το οποίο μέχρι το 1990 ήταν γνωστό ως Τρούκ (Truk), μια ακόμη ξενική απόδοση αυτόχθονου ονόματος.

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Αυτή η διαδικασία «επανεξαΰλωσης» των τοπωνυμίων ώστε να αποδίδουν την τοπική προφορά θεωρείται από ορισμένους ως τρόπος με τον οποίο οι πρώην αποικιοκρατούμενοι λαοί εκφράζουν την κυριαρχία τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, η αλλαγή ονόματος μιας χώρας δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Μια αίτηση για μετονομασία της Νέας Ζηλανδίας σε Māori Aotearoa συγκέντρωσε πάνω από 70.000 υπογραφές, αλλά η επίσημη χρήση του ονόματος έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, στα Νησιά Κουκ υπάρχει εδώ και χρόνια συζήτηση για το αν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το όνομα του Βρετανού εξερευνητή Τζέιμς Κουκ.

Η γλώσσα της Ναουρού -γνωστή ως Nauruan ή dorerin Naoero- ταξινομείται από την UNESCO ως «σοβαρά απειλούμενη». Αν και οι κάτοικοι, τη χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους επικοινωνία με φίλους και οικογένεια, δεν διδάσκεται στα σχολεία.

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Παρ’ όλα αυτά, το όνομα «Naoero» έχει ήδη υιοθετηθεί από τα ταχυδρομεία, την εθνική υπηρεσία υγείας και τον οργανισμό κοινής ωφέλειας του νησιού. Η Αυστραλιανή Ύπατη Αρμοστεία χρησιμοποιεί ήδη και τις δύο ονομασίες στις δημόσιες επικοινωνίες της.

Με πληροφορίες από The Guardian

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