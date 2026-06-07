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Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Δυτική Αυστραλία, όταν κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο και προκάλεσε φωτιά στο εσωτερικό του κορμού του, δημιουργώντας την εικόνα μιας ιδιότυπης «πύρινης καμινάδας».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες να αναδύονται από το εσωτερικό του δέντρου. Παρά το γεγονός ότι ο κορμός έκαιγε εσωτερικά, το εξωτερικό τμήμα του δέντρου παρέμενε σχεδόν ανέπαφο, προσφέροντας ένα θέαμα που σπάνια συναντά κανείς.

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Lightning turned this tree into a slow-burning chimney in Western Australia. ⚡🔥🌳 pic.twitter.com/LU07DORH3i — AccuWeather (@accuweather) June 6, 2026

Οι εικόνες έγιναν viral

Το βίντεο από τη Δυτική Αυστραλία έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το ασυνήθιστο θέαμα.

Οι εικόνες δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από το εσωτερικό του κορμού, ενώ ο εξωτερικός φλοιός παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτος, δίνοντας την εντύπωση ότι το δέντρο λειτουργεί σαν μια πραγματική καμινάδα.

Πώς δημιουργήθηκε το φαινόμενο

Σύμφωνα με ειδικούς, όταν ένας κεραυνός χτυπά ένα δέντρο, η τεράστια ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να θερμάνει στιγμιαία την υγρασία και τους χυμούς που βρίσκονται στο εσωτερικό του κορμού. Η απότομη μετατροπή τους σε υπέρθερμο ατμό δημιουργεί τεράστια πίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές ρωγμές, ανάφλεξη ή ακόμη και έκρηξη τμημάτων του δέντρου.

Ειδικά σε δέντρα που διαθέτουν φυσικές κοιλότητες, σήψη ή ξερά τμήματα στο εσωτερικό τους, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί κατά μήκος του κορμού χωρίς να καταστρέψει άμεσα τον εξωτερικό φλοιό. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα φυσικό «κανάλι» καύσης, που θυμίζει καμινάδα.

Τι λένε οι επιστήμονες

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές εσωτερικές βλάβες στα δέντρα, καθώς η θερμότητα που παράγεται κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αρκετή για να εξατμίσει την υγρασία στους ιστούς τους μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πίεση που δημιουργείται είναι τόσο μεγάλη ώστε να σχίζει τον κορμό ή να εκτοξεύει κομμάτια φλοιού σε μεγάλη απόσταση.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της ισχύος των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εντυπωσιακών, αλλά συχνά απρόβλεπτων, επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στο φυσικό περιβάλλον.