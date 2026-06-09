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Ο Ρίτσαρντ Σκόλιερ, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα του μελανώματος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, τρία χρόνια μετά τη διάγνωση με γλοιοβλάστωμα, μια από τις πιο επιθετικές και ανίατες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου.

Ο Αυστραλός γιατρός έγινε γνωστός διεθνώς όχι μόνο για τη συμβολή του στην ανάπτυξη πρωτοποριακών ανοσοθεραπειών, αλλά και για την απόφασή του να εφαρμόσει στον ίδιο του τον εαυτό μια πειραματική θεραπευτική προσέγγιση που συνέβαλε να σχεδιάσει.

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Η γενναία επιλογή του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, μετατρέποντάς τον σε σύμβολο της μάχης κατά του καρκίνου και της αφοσίωσης στην ιατρική έρευνα.

Ο Ρίτσαρντ Σκόλιερ έγραφε τακτικά στο Facebook για τις εξελίξεις της περιπέτειάς του και τον Μάρτιο του 2025 ανακοίνωσε ότι ο όγκος είχε επιστρέψει.

Australia is mourning the loss of a medical giant. Professor Richard Scolyer, the brilliant scientist who saved countless lives from cancer, has bravely died of the same disease. In an open letter released today, he's asked to be remembered "as a proud everyday Aussie who gave it… pic.twitter.com/367KqDndqq — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) June 8, 2026

Η πρωτοποριακή τριπλή ανοσοθεραπεία

Σε συνεργασία με τη φίλη και συνάδελφό του Τζορτζίνα Λονγκ, συνεπικεφαλής του Ινστιτούτου Μελανώματος της Αυστραλίας, ο Σκόλιερ ανέπτυξε μια τριπλή ανοσοθεραπεία για τη συρρίκνωση του όγκου πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Μετά το χειρουργείο, έλαβε ένα πειραματικό, εξατομικευμένο εμβόλιο που στόχευε τα κύτταρα του γλοιοβλαστώματος. Το 2025, η περίπτωσή του παρουσιάστηκε στο Nature Medicine.

‘Extraordinary legacy’: The Prime Minister has flagged a state funeral for Professor Richard Scolyer, who has died aged 59 and leaves a legacy of revolutionary brain cancer research. In this masthead's final interview with the professor in June 2025, the former Australian of the… pic.twitter.com/G12twMzF2I Advertisement June 8, 2026

Παραμένει ασαφές αν η τριπλή θεραπεία ήταν αυτή που του επέτρεψε να ζήσει για τρία χρόνια, πολύ περισσότερο από τον μέσο ασθενή γλοιοβλαστώματος. Πιο σαφής εικόνα αναμένεται να προκύψει από την κλινική δομική της νέας προσέγγισης που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Duke των ΗΠΑ.

Η ανοιχτή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατό του

Γνωρίζοντας ότι το τέλος ήταν κοντά, ο Σκόλιερ έγραψε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατό του.

«Ήθελα να συνεχίσω να προσφέρω, ακόμη και στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής μου», αναφέρει.

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«Γράφω αυτή την επιστολή ως τελευταίο αποχαιρετισμό σε όλους εκείνους που είχα το τεράστιο προνόμιο να αγαπήσω, να μοιραστώ μαζί τους τις περιπέτειες της ζωής, να συνεργαστώ και να γνωρίσω κατά τη διάρκεια μιας ζωής που δεν μπορεί παρά να περιγραφεί ως γεμάτη ευτυχία, αισιοδοξία, ευκαιρίες και πάθος.»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε τον καθηγητή Σκόλιερ «ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά μας».

«Κάθε μέρα, αυτός ο αξιοθαύμαστος άνθρωπος — ο ειδικός στον καρκίνο που έγινε ο ίδιος αντικείμενο της έρευνάς του — μας άνοιγε την καρδιά του και μας εμπιστευόταν την προσωπική του διαδρομή, εμπνέοντάς μας όλους μέσα από αυτή τη διαδικασία».

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Ο Σκόλιερ ήταν επίσης διακεκριμένος δρομέας, ποδηλάτης και κολυμβητής και είχε εκπροσωπήσει την Αυστραλία σε αρκετά παγκόσμια πρωταθλήματα τρίαθλου.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την παθολόγο Κέιτι Νίκολ, και τα τρία παιδιά τους.

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