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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 13 μαθητές και 12 άτομα του προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Καίσαρη καθώς προκλήθηκαν αέρια στη διάρκεια συντήρησης πισίνας εντός των εκπαιδευτήριων.

Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό κάλεσε το ΕΚΑΒ όπου οι 13 ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, 1 ανήλικος μαθητής παρελήφθη με υπεύθυνη δήλωση από την μητέρα του, ενώ οι 13 ενήλικες στο Νοσοκομείο Σωτηρία και οι 2 συντηρητές της πισίνας στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ., ενός δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, πλησίον του χώρου της πισίνας του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.

Στην επιχείρηση μετείχαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου και αμέσως εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό.