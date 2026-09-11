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Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Κατά την παρουσία του στο σχολείο, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά.

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Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται στις 11:00, οπότε και θα έχει συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ ελ-Ενάνι. Αργότερα, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό το Καστελλόριζο.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi