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Ανοίγουν τις πόρτες τους σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτμβρίου, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας, για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα Επαγγελματικό Λύκειο και ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

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Το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ’ Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια).

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου -που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά- και στην Α’ και Β’ τάξη του λυκείου, πέραν της Γ’ λυκείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ