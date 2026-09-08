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Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για το άνοιγμα των σχολίων με την παραδοσιακό αγιασμό να τελείται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβίρου ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Κάθε σχολείο ορίζει δική του ώρα για τον αγιασμό και ενημερώνει τους γονείς και τους μαθητές για την ακριβή ώρα προσέλευσης.

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Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία ο αγιασμός πραγματοποιείται συνήθως τις πρωινές ώρες, περίπου μεταξύ 8:00 και 9:15. Στη συνέχεια ακολουθούν τα γυμνάσια και τα λύκεια, με τις σχετικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται κατά κανόνα πριν τις 11:00.

Μετά τον αγιασμό, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Όσον αφορά τους γονείς, για την παρουσία τους στο σχολείο δεν προβλέπεται ξεχωριστή άδεια ειδικά για τον αγιασμό ωστόσο μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, η οποία προβλέπεται από τον Ν. 4808/2021. Το δικαίωμα αφορά εργαζόμενους γονείς στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, είτε απασχολούνται με πλήρες είτε με μειωμένο ωράριο.

Η άδεια αφορά παιδιά ηλικίας έως 18 ετών που φοιτούν σε σχολική μονάδα οποιασδήποτε βαθμίδας.

Η συγκεκριμένη άδεια δεν συνεπάγεται περικοπή αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες. Μπορεί να χορηγηθεί για ολόκληρη ημέρα ή για ορισμένες ώρες.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της σχολικής πορείας και των σχετικών εκδηλώσεων των παιδιών τους.