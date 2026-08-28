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Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, οι γονείς έχουν ξεκινήσει ήδη να προμηθεύονται τα απαραίτητα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Οι τιμές στα βασικά προϊόντα κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, ωστόσο το τελικό κόστος για κάθε οικογένεια διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές κάθε μαθητή.

Όπως προκύπτει από έρευνα τιμών στην αγορά που πραγματοποίησε το Ertnews Radio 105,8, το κόστος για τα βασικά σχολικά είδη υπολογίζεται περίπου στα 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στο συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι.

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Ενδεικτικά, οι τιμές που καταγράφηκαν στην έρευνα διαμορφώνονται ως εξής:

Σχολική τσάντα: από 15 έως και 100 ευρώ.

Κλασικό μπλε τετράδιο 50 φύλλων : από 0,49 ευρώ.

από 0,49 ευρώ. Τετράδιο μαθηματικών : από 1,59 έως 2,50 ευρώ.

από 1,59 έως 2,50 ευρώ. Τετράδιο έκθεσης : από 0,80 έως 2 ευρώ.

από 0,80 έως 2 ευρώ. Σπιράλ τετράδιο 2 θεμάτων : ξεκινά από 1 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 8 ευρώ.

ξεκινά από 1 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 8 ευρώ. Μπλοκ ακουαρέλας : από 2,25 έως 15 ευρώ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 3,50 ευρώ.

από 2,25 έως 15 ευρώ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 3,50 ευρώ. Σετ 12 μαρκαδόρων και σετ πινέλων: οι τιμές ξεκινούν από 2,50 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως τα 10 ευρώ.

Έτσι, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να διαθέσει κάθε οικογένεια για τα σχολικά είδη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που θα επιλέξει για κάθε παιδί.