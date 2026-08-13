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Ο καθηγητής Ντάριους Γουίλιαμς στο Χιούστον κατέρρευσε συναισθηματικά όταν οι μαθητές του λυκείου αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν μια απλή γραπτή άσκηση.

Ο εκπαιδευτικός επισήμανε ότι οι μαθητές ηλικίας 17 και 18 ετών δυσκολεύονται ιδιαίτερα να μεταφέρουν τις σκέψεις τους στον γραπτό λόγο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη δεύτερη ημέρα της σχολικής χρονιάς, παρά τις προηγούμενες επεξηγήσεις και την καθοδήγηση που είχε προσφέρει ο ίδιος.

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Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον εγγραμματισμό των μαθητών στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης.

Προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας της Νέας Υόρκης έδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό μαθητών Δημοτικού απέτυχε στις εξετάσεις English Language Arts κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Ειδικότερα, το 57% των μαθητών της Γ’ Δημοτικού, το 52% της Δ’ Δημοτικού και το 57% της Ε’ Δημοτικού δεν έφτασαν στο επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως επαρκές.

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Το ξέσπασμα του καθηγητή

Την κατάσταση αυτή βιώνει καθημερινά ένας καθηγητής λυκείου στο Τέξας των ΗΠΑ που κατέρρευσε συναισθηματικά όταν οι μαθητές 17 και 18 ετών αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν μια απλή άσκηση γραφής.

«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντάριους Γουίλιαμς, εκπαιδευτικός στο Wheatley High School του Χιούστον.

Ο Γουίλιαμς ανέφερε ότι έδωσε στους μαθητές του, οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία τάξη του Λυκείου, δύο παραγράφους για να διαβάσουν και στη συνέχεια τους ζήτησε να ολοκληρώσουν μια πρόταση.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, είχε ουσιαστικά συμπληρώσει ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος της πρότασης, αφήνοντας στους μαθητές να προσθέσουν μόλις τέσσερις λέξεις.

«Βασικά, ολοκλήρωσα την πρόταση για εκείνους. Αυτά είναι παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!», είπε ο καθηγητής.

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Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο καθηγητής υποστήριξε ότι είχε εξηγήσει προηγουμένως το σενάριο της άσκησης, είχε κάνει μαζί με τους μαθητές την απαραίτητη επεξεργασία του κειμένου και τους είχε ουσιαστικά δώσει τις απαντήσεις πριν ακόμη τους ζητήσει να ολοκληρώσουν την άσκηση.

«Δεν ξέρω. Απλώς δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», είπε, εμφανώς καταβεβλημένος. Ο Γουίλιαμς επισήμανε ότι οι μαθητές του δεν στερούνται απαραίτητα την ικανότητα να σκέφτονται ή να εκφράζουν προφορικά τις απόψεις τους, αλλά δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο.

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