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Ο αθλητής συμμετείχε στον διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association που διεξήχθη στις 6 Νοεμβρίου στο Ελ Σεγκούντο.

Ο Μπαένα εξασφάλισε την επαγγελματική του κάρτα νωρίτερα, μετά τη νίκη του στον διαγωνισμό INBA Iron Gladiator στην Καλιφόρνια.

Ο πατέρας του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, υποστηρίζει ενεργά την προπονητική του καθημερινότητα και αποτελεί για εκείνον σημαντικό πρότυπο στο άθλημα.

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Στα βήματα του διάσημου πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, φιλοδοξεί να βαδίσει ο Τζόζεφ Μπαένα, ο οποίος πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding, κατακτώντας την πέμπτη θέση στην κατηγορία Classic Physique Open.

Ο 29χρονος συμμετείχε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στον διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), που διεξήχθη στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνια, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη πεντάδα. Ο ίδιος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την εμφάνισή του, στο οποίο παρουσιάζει τη μυϊκή του διάπλαση μέσα από μια σειρά , υπό τις επευφημίες και τα ενθαρρυντικά σχόλια των θεατών.

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«Πρώτη ματιά στη ρουτίνα με τις πόζες μου από το PNBA World Cup», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το μουσικό κομμάτι που συνοδεύει το βίντεο είναι το «The Trio» του Ένιο Μορικόνε, από το κλασικό γουέστερν «The Good, the Bad and the Ugly».

Οι προηγούμενες διακρίσεις και η επαγγελματική κάρτα του γιου Σβαρτσενέγκερ

Παρότι η εμφάνιση στο PNBA World Cup αποτέλεσε το επαγγελματικό ντεμπούτο του, αυτή ήταν συνολικά η τρίτη συμμετοχή του Τζόζεφ Μπαένα σε διαγωνισμό bodybuilding.

Η αγωνιστική του πορεία ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου, στο NPC Natural Colorado State, στο Ντένβερ, όπου κατάφερε να κατακτήσει αρκετούς τίτλους πρώτης θέσης. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Απριλίου, συμμετείχε στον διαγωνισμό φυσικού bodybuilding INBA Iron Gladiator, στην Κορόνα της Καλιφόρνια, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία Classic Physique, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επαγγελματική του κάρτα.

Οι διακρίσεις αυτές άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση, στην οποία κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας του.

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Η στήριξη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και η αγάπη για το bodybuilding

Σημαντικό ρόλο στην πορεία του Μπαένα έχει παίξει ο πατέρας του, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του και τον στηρίζει στην προσπάθειά του. Ο 79χρονος Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, επτά φορές νικητής του τίτλου Mr. Olympia, με διακρίσεις από το 1970 έως το 1980, αποτελεί για τον γιο του όχι μόνο πρότυπο, αλλά και πολύτιμο σύμμαχο στην προετοιμασία του.

Όπως έχει αποκαλύψει ο Τζόζεφ σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ, ο πατέρας του συμμετέχει ενεργά στην προπονητική του καθημερινότητα, φροντίζοντας να τον κρατά πειθαρχημένο και να τον ωθεί στα όριά του.

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«Είναι ο καλύτερος συναθλητής. Δεν ξέρω τι να πω. Με πιέζει. Φροντίζει να μην τεμπελιάζω στο γυμναστήριο. Όταν οι υδατάνθρακες και οι θερμίδες είναι λίγες και αρχίζω να κουράζομαι, με εμψυχώνει», είχε δηλώσει.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η αγάπη του για το bodybuilding γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του χρόνων, όταν ο πατέρας του τού χάρισε μια εγκυκλοπαίδεια αφιερωμένη στο άθλημα.

«Ο πατέρας μου μού έδωσε την εγκυκλοπαίδεια του bodybuilding. Την ξεφύλλιζα προσπαθώντας να μάθω πώς να μεγαλώσω τους δικέφαλους και ερωτεύτηκα την άρση βαρών», είχε αναφέρει, προσθέτοντας: «Ερωτεύτηκα την υγιεινή διατροφή. Ερωτεύτηκα το να μαθαίνω για το σώμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στην προπόνηση και έγινα πολύ παθιασμένος με αυτό».

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