Στο διαγωνισμό Arnold Classic (AC) του Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ , οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου στο body building θα διαγωνιστούν για το χρυσό μετάλλιο. Ο Iρανός Hadi Choopan είναι το μεγάλο φαβορί, έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο τα τελευταία τρία χρόνια στο Mr. Olympia, την κορυφαία διοργάνωση μποντιμπίλντινγκ στον κόσμο, και το χρυσό το 2022. Ωστόσο, με τις πολιτικές αναταραχές που ταράζουν το Ιράν, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το αν θα καταφέρει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επιπλέον, Ιρανοί αντιφρονούντες ζητούν από τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ την «εκδίωξη» του «Αγιατολάχ του μποντιμπίλντινγκ».

Τον κατηγορούν πως όχι μόνο στηρίζει το θεοκρατικό καθεστώς την ώρα της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών, αλλά και πως φωτογραφήθηκε και με αφίσα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, γνωστοί youtubers του μποντιμπίλντινγκ όπως ο Nick’s Strength and Power, υπερασπίστηκαν τον Choopan, επισημαίνοντας ότι το καθεστώς μπορεί να ασκεί σοβαρές πιέσεις στον ίδιο και την οικογένειά του για να φαίνεται «νομιμόφρων».

Ο Ιρανός, γνωστός και ως «The Persian Wolf» (Πέρσης Λύκος), είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές του σύγχρονου μποντιμπίλντινγκ, έχοντας γράψει ιστορία ως ο πρώτος Ιρανός που κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο του αθλήματος.