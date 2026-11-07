Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου στο ΝΟΧ.

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Εποχές… REX θύμισε στους παλιότερους η πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο κατάμεστο NOX το βράδυ της Παρασκευής. Οι δύο τραγουδίστριες εμφανίστηκαν μαζί γύρω στα μεσάνυχτα ενώ στη συνέχεια η Δέσποινα Βανδή έμεινε μόνη της σκηνή, παρουσιάζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά show που έχει κάνει στην καριέρα της.

Υπό τους ήχους του Confide in me της Κάιλι Μινόγκ, η Δέσποινα Βανδή σηκώθηκε αργά στον αέρα με μια κόκκινη δημιουργία με μήκος περίπου τριών μέτρων και τραγούδησε την παλιότερη επιτυχία της «Όλο λείπεις».

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Στη συνέχεια έμεινε με μια ολόσωμη μεταλιζέ φόρμα του σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου που αναδείκνυε την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Σχεδόν μία ώρα μετά, η Νατάσα Θεοδωρίδου, πιο καλλίγραμμη από ποτέ, πήρε τη σκυτάλη ξεσηκώνοντας το κοινό με τις δεκάδες επιτυχίες της.

Στο δεύτερό της πρόγραμμα η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ξανά ολόσωμη φόρμα:

Άλλη μια αλλαγή ρούχου για τη Νατάσα Θεοδωρίδου:

Οι δύο τραγουδίστριες έκλεισαν μαζί το πρόγραμμά τους που δεν άφησε κανέναν απογοητευμένο, ενώ δεν έλειψε και η συγκινητική τους αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον οποίο είχαν συνεγαστεί με επιτυχία στο παρελθόν: