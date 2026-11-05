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Μια τραγική τηλεφωνική επικοινωνία, που διήρκεσε 14 λεπτά, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης δολοφονίας μιας 37χρονης νοσηλεύτριας στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας της, συνταξιούχος αστυνομικός, άκουγε την κόρη του να εκλιπαρεί για τη ζωή της, την ώρα που ο σύντροφός της φέρεται να την κρατούσε υπό την απειλή όπλου. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, άκουσε τον πυροβολισμό που της στέρησε τη ζωή.

Η Αντρέα Κανταρίνι, μητέρα ενός εξάχρονου κοριτσιού και εργαζόμενη ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο St. Barnabas, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην περιοχή Ρίβερντεϊλ, στο Μπρονξ, το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Νεκρός εντοπίστηκε και ο 38χρονος σύντροφός της, Χουάν Κορνέλιο Ντίας, ο οποίος εργαζόταν ως αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection) στο αεροδρόμιο JFK.

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Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο πατέρας της στο New York Post, η 37χρονη τον κάλεσε στις 8:47 το βράδυ, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. «Ήμουν στο τηλέφωνο μαζί της για 14 λεπτά… Ικέτευε για τη ζωή της», δήλωσε ο Ρούντι Κανταρίνι, συνταξιούχος αστυνομικός της NYPD.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η Αντρέα φέρεται να του είπε: «Θα με σκοτώσει, έχει ένα όπλο στο κεφάλι μου».

«Προσπαθήσαμε και τον παρακαλέσαμε, και οι δυο μας, να την αφήσει ελεύθερη», θυμήθηκε ο πατέρας της. «Αλλά εκείνος δεν άκουγε».

Όπως περιέγραψε, επί 14 λεπτά προσπαθούσε να πείσει τον Ντίας να μην πειράξει την κόρη του, λέγοντάς του: «Σε παρακαλώ, μη τη σκοτώσεις, Χουάν. Δεν είναι πολύ αργά, Χουάν. Άφησέ την να φύγει. Δεν είναι πολύ αργά. Άφησέ την ελεύθερη».

Ωστόσο, η έκκλησή του δεν εισακούστηκε. Αφού άκουσε τον πυροβολισμό, ο Κανταρίνι υποστήριξε ότι ο Ντίας τού είπε με ψυχρότητα: «Τελείωσε, Ρούντι».

«Αυτά τα 14 λεπτά επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στο μυαλό μου», είπε ο πατέρας, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ήταν το καμάρι μου».

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"She wanted to break up with him and he couldn’t handle it." father, Rudy Cantarini, told the Daily News. "He's a coward."https://t.co/VLbyuGXGMb — New York Daily News (@NYDailyNews) November 4, 2026

Η απειλή με το όπλο και το περιστατικό μπροστά στην εξάχρονη κόρη τους

Σύμφωνα με την αφήγηση του πατέρα της, η Αντρέα είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τον σύντροφό της ήδη από το πρωί της ίδιας ημέρας. Πριν πάει στη δουλειά της, οδήγησε μέχρι το σπίτι του πατέρα της για να αφήσει εκεί την εξάχρονη κόρη της.

Ο Ρούντι Κανταρίνι περιέγραψε ότι ο Ντίας είχε κλείσει την πόρτα του δωματίου, κρατώντας την κόρη του μέσα και απειλώντας την με όπλο, ενώ το μικρό κορίτσι βρισκόταν έξω από το δωμάτιο, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας.

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Η 37χρονη κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί και πήγε κανονικά στη δουλειά της. Ωστόσο, όπως είπε ο πατέρας της, οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν ιδιαίτερα και προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να επιστρέψει στο διαμέρισμα.

«Η μητέρα της την παρακαλούσε να μην επιστρέψει. Δύο κοπέλες από τη δουλειά, οι καλύτερές της φίλες, την παρακαλούσαν επίσης να μην πάει πίσω εκεί, επειδή αυτό που είχε συμβεί το πρωί ήταν παράλογο», ανέφερε.

Η Αντρέα, ωστόσο, επέστρεψε στο σπίτι της το βράδυ, καθώς πίστευε ότι ο σύντροφός της θα βρισκόταν στη δουλειά. Εκείνος, σύμφωνα με όσα είπε ο πατέρας της, την περίμενε μέσα στο διαμέρισμα.

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«Την έβαλε στην κρεβατοκάμαρα και δεν την άφηνε να φύγει», περιέγραψε.

«Δεν ήθελε να βρίσκεται πια σε σχέση μαζί του»

Ο πατέρας της 37χρονης δήλωσε ότι η κόρη του ήθελε να τερματίσει τη σχέση της με τον Ντίας, εκείνος όμως δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απόφασή της.

«Η κόρη μου απλώς δεν ήθελε να βρίσκεται πια σε σχέση με αυτόν τον άνδρα και εκείνος δεν το αποδεχόταν, είναι δειλός», είπε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος περιέγραψε την Αντρέα ως μια γυναίκα που αγαπούσε την οικογένειά της και ήταν αφοσιωμένη στην κόρη της. Μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ, ήταν ένα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και, όπως είπε ο πατέρας της, είχε πολλούς φίλους.

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«Ήταν μια υπέροχη μητέρα, πραγματικά υπέροχη. Ήταν ένα όμορφο παιδί, αγαπούσε την οικογένειά της, ήταν νοικοκυρεμένη», ανέφερε συντετριμμένος. «Έμαθε τα πάντα, ξέρετε. Τη μεγαλώσαμε για να γίνει ένας υπεύθυνος ενήλικας».

Ο Κανταρίνι πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε να αντιμετώπιζε ο Ντίας προβλήματα ψυχικής υγείας πριν από το περιστατικό. «Δεν ήξερα τι είχε συμβεί το πρωί. Μακάρι να το ήξερα, γιατί τότε θα είχα καλέσει την αστυνομία», είπε, εξηγώντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στη δουλειά του.

Τι ανακοίνωσε η αστυνομία

Όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο News 12, αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην περιοχή Ρίβερντεϊλ λίγο μετά τις 9 το βράδυ, έπειτα από κλήση για περιστατικό επίθεσης. Εκεί εντόπισαν μια 37χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άνδρα με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Και οι δύο διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί στο σημείο.

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Η αστυνομία ταυτοποίησε τα δύο θύματα ως την Αντρέα Κανταρίνι και τον Χουάν Κορνέλιο Ντίας, ενώ στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πυροβόλο όπλο.

Το amNewYork, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, ανέφερε επίσης ότι οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως δολοφονία και αυτοκτονία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν το περιστατικό με ενδοοικογενειακή διαμάχη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Έχω δει τέτοια περιστατικά πολλές φορές. Ξέρετε, όταν υπηρετούσα στην αστυνομία. Αλλά τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά», είπε ο πατέρας της 37χρονης.