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Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε ανορθολογική την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, ενώ επισήμανε ότι η διακοπή της εκπομπής του στο OPEN ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά τον Αύγουστο.

Παράλληλα, τόνισε τη δυσκολία υποστήριξης τηλεοπτικών εγχειρημάτων όταν καλούνται να ανταγωνιστούν προγράμματα με σημαντικά υψηλότερα μπάτζετ και διαφορετική δυναμική.

Τέλος, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η υπογραφή του στην ιδρυτική διακήρυξη υπέρ του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί άσκηση πολιτικού δικαιώματος, έχοντας προηγουμένως συζητήσει το ζήτημα με το κανάλι.

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Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης ο Θανάσης Πάτρας. «Είμαι σε μια φάση αποστασιοποίησης και είμαι σε μια φάση δημιουργική, με την έννοια ότι μετράω φίλους, πετάω πράγματα και αναθεωρώ για πολλά πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου μέχρι τώρα, επαγγελματικά τουλάχιστον και τον τρόπο που θα τα χειριστώ και θα αντιμετωπίσω από ‘δω και στο εξής.

Πέρασα μια διετία τώρα, η οποία ήταν λίγο ανορθολογική, να σου πω την αλήθεια. Επαγγελματικά ήταν τελείως ανορθολογική. Δηλαδή και η φυγή μας από τον ΑΝΤ1 πρόπερσι ήταν θεωρώ ανορθολογική, όπως και της Μπέττυς (σ.σ. Μαγγίρα) ήταν ανορθολογική. Δεν μας δόθηκε χρόνος να συνεχίσουμε» ισχυρίστηκε ο Θανάσης Πάτρας.

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Ο Θανάσης Πάτρας ανάμεσα στην Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

«Παρ’ όλα αυτά, πέρυσι έκανα ένα άλμα θεωρώ, κάνοντας μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ, κάνοντας μια δουλειά που σχολιάστηκε και πάρα πολύ καλά από τους συναδέλφους έχω την εντύπωση. Μια δουλειά η οποία πήγαινε καλά και ουσιαστικά τελείωσε η χρονιά και δεν κατάλαβα για ποιον λόγο δεν συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια που ήταν χαρούμενη, ήταν ωραία, ήταν δημιουργική, ήταν αγαπησιάρικη και επαναλαμβάνω και πολύ αγαπητή στην πιάτσα. Εγώ έμαθα ότι θα σταματήσω οριστικά 23 Αυγούστου. 23 Αυγούστου μου ανακοινώθηκε οριστικά ότι δεν συνεχίζουμε.Τέλος» αποκάλυψε ο Θανάσης Πάτρας.

«Πας να χτίσεις κάτι, έχει ροή και δυναμική και μου λες να πάω απέναντι σε εκπομπή που κάνει 100 φορές παραπάνω σε μπάτζετ, είναι δύσκολο αυτό. Όταν χτίζεις κάτι, αυτό το κάτι πρέπει να το υποστηρίξεις» συνέχισε ο Θανάσης Πάτρας. «Πολλές φορές κάνω τον χαζό με επιτυχία και κάποιες φορές με αποτυχία, νιώθω πικραμένος. Θα ήθελα να κάνω αυτό που έκανα πέρυσι. Μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι λείπει, ζούμε σε μία εποχή που υπάρχει ζόφος».

Μετά τα μέσα της σεζόν η καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή του έγινε εβδομαδιαία και βραδινή:«Τους είπα ότι αυτή τη στιγμή μου ζητάτε να αυτοκτονήσω. Το θέμα είναι ότι πας να χτίσεις κάτι, έχει μια ροή, πάει αυτό το κάτι. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει δυναμική και μου λες να πάω απέναντι σε μια εκπομπή (το YFSF του ΑΝΤ1) που κάνει 100 φορές παραπάνω σε μπάτζετ.

Ο Θανάσης Πάτρας με τον Δημήτρη Πανόπουλο παρουσίασαν την προπερασμένη σεζόν την εκπομπή Weekenders. στον ΑΝΤ1.

Δηλαδή σκεφτείτε ότι παίζαμε απέναντι στον Ρουβά, ο οποίος Ρουβάς έκανε αν θυμάμαι καλά ένα ποσό άνω των 200 χιλιάδων το επεισόδιο και πραγματικά ήταν και μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έβαλαν το Real View ρε παιδί μου και καλά έκαναν, δικαίωμά τους. Ο αέρας δικός τους είναι. Αλλά θέλω να σου πω όταν χτίζεις κάτι, πρέπει αυτό το κάτι να το υποστηρίξεις».

«Υπέγραψα την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., στηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα. Το συζήτησα με το κανάλι αν υπήρχε θέμα νομικό, μου είπαν ότι είναι πολιτικό δικαίωμα» αποκάλυψε ο 52χρονος παρουσιαστής.

Πώς βρέθηκε εκτός OPEN ο Θανάσης Πάτρας

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, o Θανάσης Πάτρας ήταν επιλογή της διευθύντριας προγράμματος του OPEN, Ιζαμπέλας Σασλόγλου, η οποία αντικαστάθηκε την άνοιξη από τον Θέμη Μάλλη. Ο τελευταίος, αν και θα μπορούσε να έχει κόψει την εκπομπή του λόγω χαμηλής τηλεθέασης- εξάλλου ήταν και εσωτερική παραγωγή-, προσπάθησε να τη «σώσει» προτείνοντάς του να μετακινηθεί μετά το δελτίο ειδήσεων της Κυριακής, οπότε δεν θα έμενε κανείς άνεργος στα μέσα της σεζόν.

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To 2024 o Θανάσης Πάτρας είχε λάβει μέρος στο J2US.

Οι πολιτικές βλέψεις που είχε ο Θανάσης Πάτρας είχαν προβληματίσει την ανώτατη διοίκηση του σταθμού- όχι λόγω Τσίπρα- εξάλλου εκείνη την εποχή ακουγόταν έντονα ότι οι εκλογές θα γίνονταν το φθινόπωρο καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαν να κάνουν απλά με έναν συνεργάτη εκπομπής, αλλά με έναν κεντρικό παρουσιαστή.

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο Θέμης Μάλλης είχε συζητήσει με τον Θανάση Πάτρα το ενδεχόμενο συμπαρουσίασης μιας σατιρικής εκπομπής με τον Σωτήρη Καλυβάτση, αλλά τελικά αυτό το project δεν προχώτησε ποτέ.

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