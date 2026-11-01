Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διεθνής αύξηση της τιμής του χαλκού έχει καταστήσει το μέταλλο στόχο οργανωμένων κυκλωμάτων που λεηλατούν κρίσιμες εθνικές υποδομές και αστικές εγκαταστάσεις.

Η αφαίρεση καλωδίων από το σιδηροδρομικό δίκτυο θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και προκαλεί σοβαρά σιδηροδρομικά προβλήματα.

Η δράση των εγκληματικών ομάδων εκτείνεται και στον αστικό ιστό, προκαλώντας συχνά τραγικά δυστυχήματα λόγω φθορών σε κτίρια και δίκτυα φυσικού αερίου.

Οι διωκτικές αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης μετάλλων που λειτουργούν ως κλεπταποδόχοι, τροφοδοτώντας τη μαύρη αγορά.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί αυστηρότερους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άμεση ποινική δίωξη όσων διευκολύνουν τη μεταπώληση των κλεμμένων υλικών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η διεθνής άνοδος της τιμής του χαλκού, η οποία αγγίζει πλέον τα 10 ευρώ το κιλό, έχει μετατρέψει το συγκεκριμένο μέταλλο σε «χρυσάφι» για το οργανωμένο έγκλημα. Οι λεγόμενες «μαφίες του χαλκού» λεηλατούν καθημερινά κρίσιμες εθνικές υποδομές —από τις γραμμές και τα συστήματα τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι σχάρες, μετασχηματιστές και αστικές εγκαταστάσεις— αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί πλέον μια απλή οικονομική ζημιά, αλλά μια άκρως εγκληματική δραστηριότητα που κοστίζει ανθρώπινες ζωές.

Το Προφίλ της Απειλής: Από τις Γραμμές του Τρένου στα Σπίτια μας

Η δράση των κυκλωμάτων εκτείνεται σε δύο κύρια μέτωπα, με το καθένα να εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια:

Advertisement

Advertisement

Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Τηλεδιοίκηση: Οι σπείρες ξηλώνουν χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού που τροφοδοτούν τα συστήματα σηματοδότησης και ασφάλειας των τρένων. Όταν οι γραμμές μένουν «τυφλές», ο κίνδυνος για σιδηροδρομικό δυστύχημα αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς οι σταθμάρχες και οι οδηγοί αναγκάζονται να λειτουργούν χειροκίνητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξάρθρωση σπείρας στην Παιανία, η οποία αφαίρεσε 25 χιλιόμετρα καλωδίων αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Αστικό Δίκτυο & Φυσικό Αέριο: Το πρόβλημα έχει μεταφερθεί πλέον μέσα στον αστικό ιστό. Οι «κυνηγοί χαλκού» αφαιρούν ακόμα και εξωτερικούς χαλκοσωλήνες από κτίρια, σχολεία ή νοσοκομεία. Η πιο τραγική απόδειξη αυτής της εγκληματικής αφέλειας ήταν η πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα, όπου τρεις δράστες προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου προσπαθώντας να κλέψουν σωλήνες για χαλκό αξίας μόλις 20 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Πόσο Επικίνδυνοι Είναι; Η Διαδρομή του Μαύρου Χρήματος

Η επικινδυνότητα των δραστών δεν έγκειται μόνο στη στιγμή της κλοπής, αλλά και στο γεγονός ότι λειτουργούν ως γρανάζια ενός ευρύτερου, ανεξέλεγκτου μηχανισμού.

Στο Στόχαστρο οι «Κλεπταποδόχοι»

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στρέψει πλέον τις έρευνές της στον πυρήνα του προβλήματος: τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης μετάλλων (scrap) που λειτουργούν ως κλεπταποδόχοι. Όπως επισημαίνουν οι αρχές, οι κλέφτες δεν θα είχαν κίνητρο αν δεν υπήρχαν επιχειρήσεις να αγοράσουν τα παράνομα υλικά.

Για να σταματήσει αυτό το φονικό γαϊτανάκι, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στην εφοδιαστική αλυσίδα των μετάλλων και η άμεση ποινική δίωξη όσων διευκολύνουν τη μεταπώληση υλικών που προέρχονται από δημόσιες υποδομές. Όσο η μαύρη αγορά παραμένει ενεργή, τόσο οι σιδηρόδρομοι και οι γειτονιές θα παραμένουν εκτεθειμένες σε θανάσιμο κίνδυνο.