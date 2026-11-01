Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν διπλή οικονομική ενίσχυση το επόμενο δίμηνο, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τον Δεκέμβριο θα δοθεί η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8% για το 2027, η οποία θα αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Η αύξηση των συντάξεων θα αποδοθεί χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, διασφαλίζοντας πραγματική ενίσχυση των μηνιαίων αποδοχών για τους δικαιούχους.

Η αναπροσαρμογή επηρεάζει επτά κατηγορίες παροχών, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τις κύριες συντάξεις, την εθνική σύνταξη, τα ανώτατα όρια και τις συντάξεις χηρείας.

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Διπλή μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων τους θα δουν μέσα στο επόμενο δίμηνο εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027.

Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ, και αποτυπώνονται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού με στόχο την στήριξη των εισοδημάτων των συνταξιούχων.

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Η πρώτη παρέμβαση αφορά την αύξηση της ετήσιας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Η δεύτερη αφορά την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, την οποία οι δικαιούχοι θα δουν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Η αναπροσαρμογή αυτή επηρεάζει επτά κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών και ορίων, από τις κύριες συντάξεις και την εθνική σύνταξη έως τις συντάξεις χηρείας και τις συντάξεις (πρώην) ΟΓΑ.

Τα 400 ευρώ και οι 2,2 εκατ. δικαιούχοι

Η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί καθαρό στους δικαιούχους, αποτελεί την πρώτη παρέμβαση που θα εφαρμοστεί μέσα στον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται από φέτος το σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι φέτος ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά. Συνολικά 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι και άλλοι δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση σε σύγκριση με πέρυσι, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ωφελούμενων να ανέλθει στα 2,2 εκατομμύρια.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 879 εκατ. ευρώ.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις του 2027

Το δεύτερο κύμα ενίσχυσης των εισοδημάτων αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων για το 2027, οι οποίες θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου και θα καλύψουν περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

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Με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η αύξηση υπολογίζεται στο 2,8%, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 807 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τη νομοθεσία προκύπτει από τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό που αποτυπώνεται στο προσχέδιο, οι αυξήσεις θα δοθούν χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Πρόκειται για παρέμβαση που διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων οι οποίοι θα δουν πραγματική αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

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Οι επτά κατηγορίες συντάξεων που επηρεάζονται

Η ετήσια αναπροσαρμογή του 2,8% δεν περιορίζεται στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Επηρεάζει επίσης το ύψος της εθνικής σύνταξης, τις νέες απονομές και σειρά κατώτατων και ανώτατων συνταξιοδοτικών ορίων.

Ειδικότερα, οι επτά κατηγορίες στις οποίες προβλέπονται αναπροσαρμογές είναι οι ακόλουθες:

– Οι κύριες συντάξεις που θα καταβάλλονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα αναπροσαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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– Η εθνική σύνταξη των νέων απονομών, η οποία σήμερα ανέρχεται περίπου στα 446 ευρώ και θα αυξηθεί με βάση το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής.

– Η ανταποδοτική σύνταξη των νέων απονομών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

– Τα ανώτατα όρια κύριας και επικουρικής σύνταξης. Το ανώτατο όριο της κύριας σύνταξης ανέρχεται σήμερα στα 5.362 ευρώ (μεικτά), ενώ το αντίστοιχο όριο των επικουρικών συντάξεων στα 1.608 ευρώ (μεικτά).

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-Τα κατώτατα όρια των συντάξεων λόγω θανάτου, τα οποία σήμερα κυμαίνονται περίπου από 418 έως 446 ευρώ, καθώς και το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, που ανέρχεται στα 893 ευρώ.

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– Η βασική σύνταξη (πρώην) ΟΓΑ, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 418 ευρώ.

– Οι συντάξεις λόγω θανάτου.

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