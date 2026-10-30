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Ο «Νέαρχος», η δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra) του στόλου εντάχθηκε επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σε τελετή στο Λοριάν της Γαλλίας, ενισχύοντας εκ νέου την ελληνική ναυτική ισχύ, με την Τουρκία να επιδεικνύει «εκνευρισμό» στο Αιγαίο, προβαίνοντας σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών- με δύο εμπλοκές να σημειώνονται με οπλισμένα τουρκικά F-16.

Αναλυτικότερα, ένας σχηματισμός από 2 οπλισμένα τουρκικά F-16, καθώς και 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 1 ATR-72 και 1 CN-235 προέβησαν σε 15 παραβάσεις των ΚΕΚ στο FIR Αθηνών (2 από τα F-16, 1 από το CN-235, 1 από το ATR-72 και 11 από τα drones) και 13 παραβιάσεις (από τα τουρκικά μη επανδρωμένα, στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σε όλες τις περιπτώσεςι και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά και σημειώθηκαν 2 εμπλοκές.

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Ο «Νέαρχος» ύψωσε τη γαλανόλευκη στο Λοριάν

Ο «Νέαρχος» ύψωσε την ελληνική σημαία στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, ακολουθώντας τον «Κίμωνα» και εν όψει του «Φορμίωνα», που αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο. Η τέταρτη, ο «Θεμιστοκλής», αναμένεται να παραδοθεί το 2028.

«Εντάσσουμε στον στόλο μια δεύτερη πλατφόρμα πρώτης γραμμής. Και βέβαια, πριν από το τέλος του 2026, θα ακολουθήσει και ο “Φορμίων”»” και επίσης, και οι τέσσερις φρεγάτες, δηλαδή και ο “«”Θεμιστοκλής”, που θα παραδοθεί το 2028 σε συνεργασία με την Naval Group, θα αναβαθμιστούν μέχρι το 2030 στο επίπεδο Standard2+++» δήλωσε στο πλαίσιο της τελετής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας πως σε αυτό το επίπεδο θα διαθέτουν τις πλέον προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας, στρατηγικής κρούσης, αλλά και υπεράσπισης της ίδιας της πλατφόρμας- «Θα καταστούν τα κορυφαία πλοία στην κατηγορία τους στον πλανήτη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως στο τέλος αυτής της δεκαετίας θα υπάρχει ένα νέο Πολεμικό Ναυτικό με 10 σύγχρονες ή εκσυγχρονισμένες φρεγάτες (4 FDI, 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ και 2 μεταχειρισμένες Bergamini) και πιθανότητα να αποκτηθούν άλλες 2 (Bergamini), και επίσης «μια καινούρια συνολική αντίληψη. Μια καινούρια επιχειρησιακή προσέγγιση, η οποία…θα περιλαμβάνει και Αυτόνομα Μη Επανδρωμένα Συστήματα, τα οποία θα συνεργάζονται με τις σύγχρονες πλατφόρμες τις οποίες αποκτάμε».

Φωτογραφίες από την τελετή στο Λοριάν (Πηγή: Naval Group)

Φωτογραφίες: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος