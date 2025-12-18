Αποστολή: Κώστας Μαυραγάνης– Την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή σηματοδοτεί η παραλαβή της πρώτης του «ψηφιακής» φρεγάτας FDI ΗΝ (Belh@rra), «Κίμων».

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας λαμβάνει χώρα στο Λοριάν της Γαλλίας το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12), παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, και του Αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημητρίου- Ελευθερίου Κατάρα.

«Νονός» του «Κίμωνα» είναι ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης.

Σχετική ανάρτηση έκανε προ ολίγων ημερών ο γαλλικός ναυπηγικός όμιλος Naval Group, ενώ και το ίδιο το Πολεμικό Ναυτικό «ετοίμαζε τα νερά», δεδομένης της σημασίας της απόκτησης των συγκεκριμένων σκαφών: Οι τέσσερις FDI HN, κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής», η συμφωνία για την προμήθεια του οποίου έκλεισε πρόσφατα), αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.

Οι 4 FDI θα αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του στόλου επιφανείας του ΠΝ για τις επόμενες δεκαετίες, πλαισιωμένες από τις 4 ΜΕΚΟ των οποίων ο εκσυγχρονισμός έχει δρομολογηθεί, συν, όπως δείχνουν την παρούσα στιγμή τα πράγματα, 2 μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες Bergamini (FREMM), με ενδεχόμενη προοπτική απόκτησης άλλων δύο.

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Η άφιξη του «Κίμωνα» στην Ελλάδα αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026. Η παράδοση του «Νεάρχου» αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν είχε αναφερθεί πως η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη φρεγάτα FDI προορίζονταν να φέρουν και στρατηγικά όπλα- πυραύλους μακράς εμβέλειας. H συζήτηση εστιαζόταν στους πυραύλους SCALP NAVAL, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ELSA (European Long Range Strike Approach), αντικείμενο του οποίου είναι η ανάπτυξη συμβατικών πυραύλων μακράς εμβέλειας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Βρετανία και η Σουηδία.

Η επιλογή των FDI αποτέλεσε μια κομβικής σημασίας επιλογή για το Πολεμικό Ναυτικό. Οι «Belh@rra» συνιστούν μια σημαντική «γαλλική στροφή» για τον ελληνικό στόλο, και δεδομένου του «ναυαγίου» του αμερικανικού προγράμματος των φρεγατών επόμενης γενιάς «Constellation» (που είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» για το μέλλον του ΠΝ, σε συνδυασμό με την προμήθεια των FDI, τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, την απόκτηση των Bergamini τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων υποβρυχίων Type 214 και την απόκτηση νέων υποβρυχίων, καθώς και το πρόγραμμα της ευρωκορβέτας) η προοπτική μιας (ενδεχόμενης) περαιτέρω «γαλλοποίησης» του Πολεμικού Ναυτικού στο μέλλον μέσω προμήθειας επιπλέον FDI φαίνεται εκ των πραγμάτων να ενισχύεται, ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν και τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί εγχώριας συμμετοχής 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα και την κινητικότητα που παρατηρείται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στην αμυντική βιομηχανία.