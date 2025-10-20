Μέχρι το τέλος του 2025 ελπίζεται να έχουν υπογραφεί οι πρώτες τρεις (και κύριες) συμβάσεις σχετικά με την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε να «ξεκολλήσει» και εμπράκτως το πολυετές θρίλερ του εκσυγχρονισμού πολύτιμων μονάδων του στόλου, ο οποίος έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια.

Οι εν λόγω συμβάσεις θα είναι με τη Thales, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και την SSMART. Εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως επιδιώκεται από το ΠΝ, το πρόγραμμα επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί ως το 2030, με τις τέσσερις ΜΕΚΟ να αποτελούν, μαζί με ισάριθμες FDI, την «αιχμή του δόρατος» του Πολεμικού Ναυτικού. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο- πάντα εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση και χωρίς καθυστερήσεις- αναμένεται να αρχίσουν να εντάσσονται σε ελληνική υπηρεσία οι δύο μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες Bergamini/ FREMM, με προοπτική για επιπλέον δύο σε βάθος χρόνου.

Tο ύψος του προγράμματος αναβάθμισης των φρεγατών, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται γύρω στα 290 εκατ. ευρώ. Ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα πολυετές «θρίλερ», το τέλος του οποίου έχει δρομολογηθεί, αν και σε μικρότερη έκταση από ό,τι επιδιωκόταν εξαρχής: Τον εκσυγχρονισμό θα πραγματοποιήσει το ίδιο το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα και η έμφαση θα είναι κυρίως στα ηλεκτρονικά συστήματα- αισθητήρες των σκαφών (ραντάρ, επικοινωνίες, νέο σύστημα μάχης, σύστημα αντι-drone «Κένταυρος»).

Από εκεί και πέρα, επιδιώκεται να ακολουθήσουν επιπλέον συμβάσεις με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση των σκαφών. Αυτές θα αφορούν στην αναβάθμιση των πυροβόλων τους, στην προμήθεια νέων, πιο σύγχρονων αντιαεροπορικών πυραύλων ESSM, αλλά και – σύμφωνα με πληροφορίες- στην απόκτηση επιπλέον πυροβόλου εγγύς άμυνας, που θα αντικαθιστά το δεύτερο (πρυμναίο) αντιπυραυλικό/ αντιαεροπορικό σύστημα Phalanx που διαθέτουν σήμερα οι ελληνικές ΜΕΚΟ. Μια τέτοια κίνηση, εάν υλοποιηθεί, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αυξήσει τις δυνατότητες αυτοπροστασίας των σκαφών απέναντι σε επιθέσεις κορεσμού (δηλαδή από μεγάλο όγκο εχθρικών πυραύλων ή/ και drones, παρέχοντας ένα επιπλέον «στρώμα» άμυνας πριν την «έσχατη γραμμή» που αποτελεί το Phalanx- ενώ παράλληλα θα μπορεί να χρησιμοποιείται και κατά στόχων επιφανείας.

Επίσης, επιδιώκεται η εγκατάσταση νέου σόναρ και δευτερευόντων όπλων (τηλεχειριζόμενων πυργίσκων όπλων)- ωστόσο υπογραμμίζεται πως, σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για συμβάσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν τις τρεις κύριες, οι οποίες δεν έχουν ακόμα υπογραφεί.