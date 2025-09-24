«Θα εισηγηθώ…στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, τη σύμβαση για την απόκτηση μίας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και τη μετατροπή των τριών προηγούμενων Φρεγατών Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++» δήλωσε, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η «έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου “FDI HN” και την εν συνεχεία υποστήριξή τους». H φρεγάτα στην οποία αναφέρθηκε ο υπουργός θα είναι η τέταρτη του τύπου- οι άλλες τρεις είναι ήδη υπό ναυπήγηση, με την πρώτη («Κίμων») να αναμένεται να παραδοθεί στο ΠΝ στα τέλη του 2025.
«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιo προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από την επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΕΣ” στην Ερυθρά Θάλασσα» πρόσθεσε.
Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις- «τη δυνατότητα αυτής της φρεγάτας, της τέταρτης, του “Θεμιστοκλή”, αλλά μετά και των υπολοίπων τριών φρεγατών μας, να φέρουν πύραυλο “cruise” με δυνατότητα άνω των 1.000 χλμ. Ο πύραυλος αυτός πιθανότατα να είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου SCALP Naval».
«Είμαι βέβαιος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» κατέληξε ο υπουργός.
Το αρχικό πλάνο που είχε αναφερθεί περιελάμβανε τον εξοπλισμό των τριών εκ των τεσσάρων φρεγατών (της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης) FDI με στρατηγικά όπλα μακράς εμβέλειας (πυραύλους cruise). Ο κύριος υποψήφιος ήταν ο πύραυλος MdCN, γνωστός και ως SCALP Naval, ωστόσο ο κ. Δένδιας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναφερθεί στους πυραύλους που αναμένεται να αποδώσει μελλοντικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELSA.
Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή των πυραύλων SCALP είχε παύσει, ωστόσο τον περασμένο Ιούλιο ο τότε υπουργός Άμυνας (και νυν πρωθυπουργός) Σεμπαστιέν Λεκορνί, είχε ανακοινώσει την επανέναρξη των πυραύλων cruise τύπου SCALP το 2025, «15 χρόνια μετά την τελευταία μας παραγγελία».