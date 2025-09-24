«Θα εισηγηθώ…στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, τη σύμβαση για την απόκτηση μίας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και τη μετατροπή των τριών προηγούμενων Φρεγατών Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++» δήλωσε, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η «έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου “FDI HN” και την εν συνεχεία υποστήριξή τους». H φρεγάτα στην οποία αναφέρθηκε ο υπουργός θα είναι η τέταρτη του τύπου- οι άλλες τρεις είναι ήδη υπό ναυπήγηση, με την πρώτη («Κίμων») να αναμένεται να παραδοθεί στο ΠΝ στα τέλη του 2025.

«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιo προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από την επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΕΣ” στην Ερυθρά Θάλασσα» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις- «τη δυνατότητα αυτής της φρεγάτας, της τέταρτης, του “Θεμιστοκλή”, αλλά μετά και των υπολοίπων τριών φρεγατών μας, να φέρουν πύραυλο “cruise” με δυνατότητα άνω των 1.000 χλμ. Ο πύραυλος αυτός πιθανότατα να είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου SCALP Naval».

«Είμαι βέβαιος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» κατέληξε ο υπουργός.

Το αρχικό πλάνο που είχε αναφερθεί περιελάμβανε τον εξοπλισμό των τριών εκ των τεσσάρων φρεγατών (της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης) FDI με στρατηγικά όπλα μακράς εμβέλειας (πυραύλους cruise). Ο κύριος υποψήφιος ήταν ο πύραυλος MdCN, γνωστός και ως SCALP Naval, ωστόσο ο κ. Δένδιας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναφερθεί στους πυραύλους που αναμένεται να αποδώσει μελλοντικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELSA.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή των πυραύλων SCALP είχε παύσει, ωστόσο τον περασμένο Ιούλιο ο τότε υπουργός Άμυνας (και νυν πρωθυπουργός) Σεμπαστιέν Λεκορνί, είχε ανακοινώσει την επανέναρξη των πυραύλων cruise τύπου SCALP το 2025, «15 χρόνια μετά την τελευταία μας παραγγελία».

Production of SCALP missiles to equip our forces will resume in 2025, 15 years after our last order.



On @MBDA_UK's site in Stevenage with my counterpart @JohnHealey_MP, where some of these missiles are produced.



Supplied to Ukraine, the Franco-British SCALP/Storm Shadow missile… pic.twitter.com/Slw52D5Nji — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 9, 2025