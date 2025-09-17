Η προμήθεια τέταρτης φρεγάτας FDI (Belh@rra)φαίνεται να έχει «κλειδώσει», με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να δηλώνει μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ πως «έγινε η παρουσίαση της τέταρτης φρεγάτας, του “Θεμιστοκλή”. Το νομοθέτημα είναι ήδη έτοιμο, θα κατατεθεί σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας είπε ότι «δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belh@rra Standard 2. Ο “Θεμιστοκλής” είναι Belh@rra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως οι FDI παίρνουν τα ονόματα που είχαν τα τέσσερα αντιτορπιλικά C.F Adams τα οποία είχε στην υπηρεσία του το ΠΝ κατά το παρελθόν– ωστόσο για να λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής» θα πρέπει να αποσυρθεί η φρεγάτα «Θεμιστοκλής», τύπου «S», που υπάρχει ήδη στον στόλο).

Επίσης, στο παρελθόν είχε αναφερθεί πως η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη φρεγάτα FDI προορίζονταν να φέρουν και στρατηγικά όπλα- πυραύλους μακράς εμβέλειας. H συζήτηση εστιαζόταν στους πυραύλους SCALP NAVAL, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ELSA (European Long Range Strike Approach), αντικείμενο του οποίου είναι η ανάπτυξη συμβατικών πυραύλων μακράς εμβέλειας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Βρετανία και η Σουηδία.

Οι φρεγάτες FDI προορίζονται να αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του ΠΝ, και η προμήθεια τέταρτης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για όσο το δυνατόν περισσότερα επιπλέον πλοία που θα αντικαταστήσουν τις «γερασμένες» μονάδες του στόλου. Η συζήτηση για τέταρτο σκάφος είχε κινηθεί εδώ και καιρό. Εφόσον αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειες προς τις σχετικές κατευθύνσεις, το ΠΝ θα μπορούσε να διαθέτει στα τέλη της δεκαετίας τέσσερις σύγχρονες φρεγάτες FDI, δύο μεταχειρισμένες ιταλικές Bergamini (FREMM)– και ενδεχομένως άλλες δύο σε βάθος χρόνου (σύγχρονα σκάφη χωρίς πολλά χρόνια υπηρεσίας) και τέσσερις εκσυγχρονισμένες (έστω και όχι στον βαθμό που ήταν επιθυμητός αρχικά) ΜΕΚΟ, καθώς αποσύρονται σταδιακά οι «ηλικιωμένες» φρεγάτες τύπου «S» (Kortenaer).