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Την παραίτηση της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως για την απόφαση της ενημέρωσε με επιστολή της τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο. Κοινοβουλευτικές πληροφορίες αναφέρουν πως η επιστολή παραίτησης της από το βουλευτικό αξίωμα έχει φτάσει ήδη στο προεδρείο της Βουλής.

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Την έδρα της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη την απόφαση του να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα έχει γνωστοποιήσει από το περασμένο Σάββατο και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.