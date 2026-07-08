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Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η ενσωμάτωση των drones στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τα μηΕΑ (μη επανδρωμένα αεροχήματα) να εισέρχονται μαζικά στο «μείγμα» των ασκήσεων μεγάλης κλίμακας.

Πολεμική Αεροπορία

Όπως υπογραμμίζουν στρατιωτικές πηγές, επαναξιολογείται το μείγμα και η έκταση των μεγάλης κλίμακας ασκήσεων έτσι ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες-με έμφαση στα μη επανδρωμένα- σε όλα τα επίπεδα (τακτικό, επιχειρησιακό κ.ο.κ). Σημειώνεται πως ήδη drones βλέπουν μεγάλη χρήση σε κλαδικές ασκήσεις, οπότε η συστηματοποίηση της χρήσης τους στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας ασκήσεων (όπως πχ ο «Παρμενίων») αποτελεί νέο μεγάλο βήμα, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη.

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Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος

Δεδομένων των αλλαγών που φέρνουν τα drones στον σύγχρονο πόλεμο, όπως προκύπτει από τις συγκρούσεις των τελευταίων ετών, η ένταξη των μη επανδρωμένων σε κάθε επίπεδο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα, όπως υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από την αναβάθμιση των δυνατοτήτων παραγωγής στρατιωτικών drones από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (306 Εργοστάσιο Βάσης, 316 Εργοστάσιο στην Ξάνθη, νέο εργοστάσιο στη Μαλακάσα, κινητές μονάδες) και τη δημιουργία του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος

Γενικότερα, στην παρούσα φάση στόχος είναι η ετήσια αύξηση παραγωγής drones κλάσης Ι σε τουλάχιστον 10.000 από 4.000 που είναι σήμερα, η ετήσια παραγωγή τουλάχιστον 300 drones κλάσης ΙΙ, 300 οχημάτων εδάφους και 300 αντι-drones και η δημιουργία παράλληλα δυνατοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης Σκαφών Επιφανείας και Υποβρυχίων Σκαφών- ενώ οι κινητές μονάδες παραγωγής αποσκοπούν στην αυξημένη ευελιξία, επιχειρησιακό βάθος και δυνατότητα προσαρμογής των διοικητών στις εκάστοτε συνθήκες/ επιχειρησιακές ανάγκες. Ως προς το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης μηΕΑ, σκοπός είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ολιστικής εκπαίδευσης σε drones και anti-drones, η δοκιμή και αξιολόγηση νέων συστημάτων και η συμβολή σε διάφορα είδη αποστολών κατά τη διάρκεια κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Ακόμη, στο ευρύτερο πλαίσιο, διεξάγονται ασκήσεις όπως ο «Δούρειος Ίππος», με σκοπό την ενίσχυση και συστηματοποίηση της συμμετοχής του ελληνικού οικοσυστήματος άμυνας/ τεχνολογίας σε στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς και την αξιολόγηση των προϊόντων τους. Ο «Δούρειος Ίππος 2026» διεξήχθη πρόσφατα υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΥΘ) στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας και την ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να επιλέγει τις ελληνικές εταιρείες και κοινοπραξίες που συμμετείχαν, παρουσιάζοντας συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης, περιπλανώμενα πυρομαχικά, drones θαλάσσης και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drones).