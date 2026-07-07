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H παροχή υψηλού επιπέδου ολιστικής εκπαίδευσης σε drones και anti-drones, η δοκιμή και αξιολόγηση νέων συστημάτων και η συμβολή σε διάφορα είδη αποστολών κατά τη διάρκεια κρίσεων και εκτάκτων αναγκών είναι οι κύριοι στόχοι του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (μηΕΑ), τα εγκαίνια του οποίου έγιναν τη Δευτέρα στην Τρίπολη.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το κέντρο παρέχει βασική εκπαίδευση σε drones και σε συστήματα παρεμβολών ενώ παράλληλα, προγραμματίζεται η αξιοποίηση προσομοιωτών FPV. Ειδικότερα, θα παρέχεται εκπαίδευση σε μηΕΑ κατηγορίας Ι (Class I) και σε συστήματα παρεμβολών που έχουν αναπτυχθεί από το ΚΕΤΑΚ (Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) ενώ, όσον αφορά στους προσομοιωτές, FPV, προγραμματίζεται η αξιοποίησή τους μέσω της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης καθώς και η έναρξη της εκπαίδευσης σε συστήματα CLASS ΙΙΙ. Όσον αφορά τα μηΕΑ CLASS ΙΙ του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, η εκπαίδευση θα ξεκινήσει με την παραλαβή των συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που έχουν προβληθεί. Σημειώνεται επίσης πως στο κέντρο θα εκπαιδεύεται, πέρα από προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, και προσωπικό μετά και από την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία.

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Όπως υπογράμμισε κατά τα εγκαίνια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχουν τεθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για μη επανδρωμένα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων: Το 306 Εργοστάσιο Βάσης, το 316 Εργοστάσιο στην Ξάνθη και το νέο εργοστάσιο στη Μαλακάσα. «Όμως απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής Μη Επανδρωμένων Ι, ΙΙ και τελικά ΙΙΙ κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα Συστήματα. Και σήμερα, εγκαινιάζουμε ακριβώς αυτό όσον αφορά τα αεροχήματα: Το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης, με το οποίο θα προετοιμάζουμε πιλότους Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων» πρόσθεσε.

Ο κ. Δένδιας τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «η Πατρίδα μας έχει τη φιλοδοξία το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση Αυτόνομων Οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά. Θα επιδιώξουμε αυτόν τον στόχο με συνέχεια και συνέπεια, διότι είναι ένας στόχος απαραίτητος για τη διασφάλιση του μέγιστου αγαθού, της εθνικής μας επιβίωσης».

Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, υπογράμμισε πως το πρόγραμμα NATO Flight Training Europe (NFTE) θα αναλάβει και τον ρόλο του ΝΑΤΟϊκού φορέα εκπαίδευσης στον τομέα των μη επανδρωμένων, και αυτό συνιστά σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, ως ενεργό μέλος του NFTE και χώρα που φιλοξενεί ήδη το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος στην ΑΒ Καλαμάτας: «Η ευκαιρία λοιπόν μετεξέλιξής του, σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης δυνατοτήτων στον τομέα των drones, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με το ήδη υφιστάμενο Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο της 120ΠΕΑ είναι μοναδική» είπε χαρακτηριστικά- προσθέτοντας επίσης πως η διακλαδική διάσταση του κέντρου αποτελεί σημαντικότατο πλεονέκτημα, καθώς η συνύπαρξη στελεχών της ΠΑ, του Στρατού και του ΠΝ στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κοινής επιχειρησιακής κουλτούρας και αντίληψης.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος