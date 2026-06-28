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Την έννοια των αερομαχιών BVR (Beyond Visual Range, πέραν οπτικής επαφής) θέλει να πάει η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να αναπτύξει πύραυλο αέρος- αέρος και αέρος-εδάφους με εμβέλεια 1.000 ναυτικών μιλίων (1.852 χλμ).

Συγκριτικά, ο ευρωπαϊκός πύραυλος Meteor, που φέρουν τα ελληνικά Rafale και θεωρείται από τους κορυφαίους πυραύλους αέρος- αέρος που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έχει εμβέλεια άνω των 200 χλμ. Η έκδοση AIM-120D-3 του πυραύλου AMRAAM της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έχει εμβέλεια περίπου 160 χλμ, ενώ αναπτύσσονται εκδόσεις με μεγαλύτερη εμβέλεια. Ο κινεζικός PL-15 θεωρείται πως έχει εμβέλεια μεταξύ 200 και 300 χλμ.

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Η αμερικανική πολεμική αεροπορία πρόκειται να έχει μια απόρρητη συνάντηση (Industry Day) με εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας για να παρουσιάσει τις απαιτήσεις της για τον νέο πύραυλο- το «Air Force Long Range Weapon» (AFLRW). Ενδέχεται να επιλεγούν πολλαπλοί προμηθευτές για παραλλαγές τόσο αέρος- αέρος όσο και αέρος-επιφανείας (όπλα standoff, όπως αποκαλούνται, που εκτοξεύονται από τις πλατφόρμες που τα φέρουν ενώ βρίσκονται εκτός της εμβέλειας της εχθρικής άμυνας).

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του War Zone, η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ είχε εξετάσει και στο παρελθόν το ενδεχόμενο για όπλο τεράστιας εμβέλειας, τόσο αέρος- αέρος όσο και αέρος- επιφανείας, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, ωστόσο και πάλι η εμβέλεια του ASALM (Advanced Strategic Air-Launched Missile) προοριζόταν να είναι 480 χλμ. Όσον αφορά στον εμβληματικό AIM-54 Phoenix που έφεραν τα F-14 Tomcat, η μέγιστη εμβέλειά του έφτανε τα 180 χλμ.